Já eliminado da Copa do Nordeste, Vitória bate Ceará em Salvador

O Vitória finalmente venceu a primeira partida na fase de grupos da Copa do Nordeste, ao ganhar do Ceará por 2 a 0 nesta quarta feira, no Barradão, pela sétima rodada da competição.



Praticamente classificado, o Ceará a campo com time alternativo por conta da sequência de jogos no inicio desta temporada e por ter no próximo final de semana, o jogo mais importante do ano.



A primeira etapa do jogo começou com o Ceará melhor e indo para o ataque, tendo as melhores chances de abrir o placar, em finalizações de cabeça do atacante Luvannor, que não tiveram êxitos. Do outro lado, na primeira oportunidade ofensida do Vitória a bola toca no braço de Igor dentro da área, sendo assim marcado o pênalti, e Santiago Trellez aos 21 minutos convertendo a cobrança.

Após a volta do segundo tempo o Vitória teve algumas chances de aumentar o placar, mas todas as finalizações não se transformaram em gols e o assim o ritmo do jogo foi caindo e as finalizações e contra-ataques quase não existiram. Só aos 40 minutos que saiu o segundo gol da equipe do Vitória, após belo chute de Diego Torres, onde o goleiro Aguilar não teve chances de evitá-lo.

Muitos cartões na Partida



Apesar de ter sido um jogo relativamente sem muitos destaques a serem citados e poucas chances claras de gols, foram distribuidos sete cartões amarelos durante a partida, sendo cinco para a equipe do Vitória e dois cartões amarelospara a equipe do Ceará.

Próximos Jogos



O Vitória terá pela frenta quase duas semanas sem jogos e só volta a campo no próximo dia 22, pela última rodada da Copa do Nordeste em partida fora de casa, contra o Campinense. Já a equipe do Ceará visita a equipe de Iguatu, no Estádio Elmo Moreno, ás 16h, pela primeira partida das semifinais do Campeonato Cearense.