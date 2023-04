Grêmio vence Caxias e se torna hexacampeão do Gauchão

Na tarde deste sábado (8), o Grêmio venceu o Caxias, por 1 a 0, na Arena, e conquistou o 42° título estadual, o sexto consecutivo. Luis Suárez marcou o gol da vitória, de pênalti.

Grêmio domina, mas não marca

O jogo começou com o Grêmio se impondo e tendo amplo domínio, já o Caxias, sem produzir, buscava se defender. Aos 17, Bruno passa para Marlon, que erra na saída de bola. Ainda na mesma jogada, Vina manda para Suárez, que finaliza de bico, o uruguaio até tentou, mas parou na trave. Na sequência, Villasanti chegou pertinho da meta, mas mandou para fora.

A partida seguia com o Grêmio criando chances, mas errando nas finalizações, tanto que Carballo em falta no bico da grande área, obrigou o goleiro Bruno Ferreira a fazer uma grande defesa. Sem mudanças e sem ritmo, o árbitro soou o apito e mandou as equipes zeradas para o vestuário.

Suarez marca e garante hexacampeonato

A partida recomeçou, no mesmo ritmo da primeira etapa, o Grêmio seguiu com amplo domínio, já o Caxias voltou pressionando. Aos 10, em contra-ataque, Jean Dias tabelou com Eron e bateu firme, e Adriel raspou na bola para evitar o gol.

Na sequência, Vina teve uma chegada com perigo, mandando pertinho da gol. Porém, o árbitro Leandro Vuaden foi chamado para revisar lance em Suárez, e o pênalti foi marcado. Na cobrança, o uruguaio mandou para o fundo das redes para abrir o placar. Em desvantagem no placar, o Caxias não se intimidou, e foi em busca do empate.

Aos 26, Fernando em cobrança de falta, mas Adriel defendeu, na sobra, Marlon bateu para fora. O jogo já se encaminhava para o fim quando Suárez mandou para Lucas Silva, que mandou no fundo das redes, porém, com auxílio do VAR, o gol foi anulado por falta de Diogo Barbosa no começo da jogada.

Próximos Jogos

O Grêmio volta a campo diante do ABC, na próxima quinta-feira (13), às 21h30, no Frasqueirão, pela ida da 3ª fase da Copa do Brasil. Já o Caxias terá uma pausa no calendário de quase um mês.