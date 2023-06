América-MG perde, mas leva partida para os pênaltis e elimina Internacional na Copa do Brasil

Pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil o Internacional recebeu o América-MG e venceu por 3 a 1 na quarta-feira (31), no Beira-Rio, levando a partida para os pênaltis, onde perdeu por 5 a 4.

Após o 2 a 0 na ida para o América, o colorado descontou com Nico Hernández, Igor Gomes empatou no agregado e Pedro Henrique ia colocando o Inter nas quartas, enquanto Juninho, no segundo tempo, descontou e levou para as penalidades, onde todos os pênaltis foram convertidos, mas o de De Pena foi anulado por dois toques.

Inter vence e leva para os pênaltis

A primeira chance real da partida foi com minutos, quando a bola foi cruzada na área por De Pena e Nico subiu sozinho para cabecear a bola para o chão, sem chances de defesa, abrindo o placar.

Com 21 minutos Johnny finalizou de fora da área e mandou a bola pela direita do gol. Sete minutos depois, Danilo Avelar chutou forte já dentro da área, da esquerda e pela esquerda do gol.

E aos 31 minutos, De Pena, em mais uma falta vinda da esquerda, bateu e Igor Gomes apareceu no meio da área para desviar e empatar a partida no agregado, levando de momento para os pênaltis. Com 40 minutos, no cruzamento na área Aloísio conseguiu o desvio, mas nas mãos do goleiro.

Então aos 43 minutos o juiz foi chamado ao VAR para ver o lance onde Danilo Avelar derrubou o Lucca na área com um carrinho. Após ver no VAR o juiz marcou a penalidade máxima. Três minutos depois Pedro Henrique arriscou forte, firme e muito bem colocado no canto esquerdo, enquanto Mateus Pasinato saiu para o canto direito, virando no agregado e colocando o Inter nas quartas de final da Copa do Brasil!

No segundo tempo o Coelho mudou a postura, com logo aos seis um cruzamento que foi desviado e que John voou no canto direito para espalmar. A resposta veio um minuto depois, quando Pedro Henrique recebeu a bola na frente e conseguiu o chute, mas Pasinato defendeu com o pé.

Aos 14 minutos Jean Dias recebeu o passe na corrida, invadiu a área e tocou para o meio, onde Renê estava sozinho para bater e mandar a bola por cima do gol. E aos 31 minutos, no cruzamento vindo da direita Juninho subiu mais que toda a defesa para cabecear forte no canto esquerdo, levando a partida para os pênaltis.

Momento inusitado nos pênaltis e Coelho nas quartas!

Renê abriu as penalidades cobrando no canto esquerdo e fazendo o gol dele, enquanto Wellington Paulista empatou. Alemão cobrou no meio do gol, enquanto Mastriani bateu no canto esquerdo, deslocando John e empatando novamente, agora em 2 a 2.

Então De Pena cobrou e colocou a bola no alto, mas ao bater ele tocou na bola com o pé de apoio, o que anulou o gol e contou como perdido. Danilo Avelar bateu no canto esquerdo e fez 3 a 2.

Mateus finalizou, também deslocando o goleiro, empatando novamente. Rodrigo Varanda bateu no meio do gol, colocando o Coelho na frente. Jean Dias chutou no meio do gol, deslocando Pasinato e levando para o último pênalti.

Então Iago Maidana, com calma, chutou rasteiro no canto direito. John acertou o canto, mas sem chances de chegar, colocando o América-MG nas quartas de final da Copa do Brasil!

Próximos jogos e próxima fase!

O Inter volta a campo no sábado (3), às 21h, quando visita o Santos. O América joga no mesmo dia, às 18h30, recebendo o Corinthians. E lembrando que para as quartas de final teremos sorteio para definir os confrontos.