Flamengo bate Athletico de virada e consegue vantagem na Copa do Brasil

A rodada de quartas de final da Copa do Brasil começou e o jogo de ida no Maracanã entre Flamengo e Athletico na última quarta-feira (5) acabou com virada dos donos da casa.

Canobbio abriu o placar da partida logo no começo do jogo, enquanto, já no segundo tempo, Pedro empatou de pênalti e Bruno Henrique virou de cabeça.

O Mengão é o time da virada!

A partida começou já com emoções e com o Furacão inaugurando o marcador, em um lançamento longo onde Pulgar não conseguiu cortar com o cabeceio e a bola sobrou para Canobbio invadir a área e bater forte, abrindo o placar.

Aos 15, em uma falta na entrada da área, Arrascaeta bateu pela direita do gol, com perigo. Com 43 minutos, após um longo tempo da partida onde o Athletico se defendeu e evitou chances, Gerson recebeu o passe de Arrascaeta na área e cruzou, mas a bola foi no gol e Bento ficou com ela.

Diferente do primeiro tempo, o Flamengo voltou mais intenso e, já aos dois minutos, Gerson recebeu o passe de Arrascaeta na área e cruzou, mas a bola foi no gol e Bento ficou com ela.

Com sete minutos, Madson foi afastar a bola, acertou Arrascaeta e o juiz revisou o lance no VAR, marcando o pênalti para o Flamengo, batido por Pedro no meio do gol, com Bento caindo para o canto esquerdo, empatando a partida.

Foto: Paula Reis/Flamengo

E aos 25 minutos Arrascaeta bateu uma falta da direita e mandou a bola na cabeça de Bruno Henrique, que mandou a bola no canto esquerdo, virando a partida para o Flamengo!

Aos 35 minutos Bruno Henrique recebeu o lançamento na frente e tentou o chute de cobertura, mas mandou a bola pela direita do gol.

Próximos jogos e jogo de volta

O Flamengo volta a campo no sábado (8), às 21h, quando visita o Palmeiras. O Athletico joga fora de casa no domingo (9), às 18h30, quando visita o Fortaleza.

O jogo de volta será na próxima quarta-feira (12), às 21h30, na Ligga Arena. O empate classifica o Flamengo e vitórias por um gol de diferença levam a partida para os pênaltis. Demais resultados classificam o vencedor da partida!