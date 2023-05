Com gols no segundo tempo, Internacional vence o Bahia pelo Brasileirão

Na tarde deste domingo (28), Internacional e Bahia se enfrentaram no Estádio Beira Rio, em Porto Alegre. O confronto foi válido pela oitava rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O Internacional venceu por 2 a 0, com gols já na etapa final do duelo marcados por Johnny e Wanderson.

Poucas oportunidades

Diante de seus torcedores, o Inter começou buscando o campo de ataque e foi responsável pela primeira movimentação da partida. Aos 6 minutos, Alemão foi lançado, tirou do goleiro Marcos Felipe e caiu dentro da área. O árbitro da partida mandou seguir, e após verificação no VAR, foi mantida a decisão de campo.

O Tricolor Baiano teve sua primeira chance aos 14. Biel passou pela marcação de Rodrigo Moledo e Rômulo e, após bate rebate, ficou na cara do goleiro John. Com total liberdade, o atacante foi atrapalhado pelo próprio companheiro Everaldo, e acabou finalizando para fora.

Os visitantes se animaram e pouco depois tiveram uma nova grande chance. Aos 18, o Bahia teve facilidade para trocar passes no campo ofensivo. Chávez recebeu de Biel e cruzou na medida para Everaldo. O centroavante testou no cantinho e o goleiro John fez grande defesa para manter o placar fechado no Beira-Rio.

Com um jogo lento e truncado, o Colorado encontrar dificuldade em criar novas oportunidades, e apostava muito em bolas levantadas na área. Sem novas investidas ofensivas, o primeiro tempo se encerrou em 0 a 0.

Gol no início e no fim

Se a primeira etapa foi de poucas oportunidades, a segunda começou ao melhor estilo para o Internacional. Aos 3 minutos, Wanderson cruzou na área buscando Pedro Henrique, que desviou de cabeça. No segundo poste, Johnny dominou no peito, venceu a marcação e soltou uma bomba para superar o goleiro Marcos Felipe e abrir o marcador.

O jogo seguiu com cenário pegado. O Internacional, já sem muito ímpeto ofensivo, tentava administrar a vantagem que tinha em mãos para garantir a vitória. O Bahia, sem muita inspiração, tentava furar o bloqueio adversário.

A equipe comandada por Renato Paiva só conseguiria ameaçar a meta dos gaúchos aos 30 minutos. Pela direita, Ademir recebeu de Jacaré, cortou para o meio e cruzou rasteiro com muito perigo. A bola foi encontrando o canto do gol e o goleiro John espalmou antes da chegada de Biel.

Os baianos teriam nova chance aos 35. Em cobrança de escanteio, Rezende cabeceou e John defendeu. Na sobra, em cima da linha do gol, Thaciano finalizou mal e a bola voltou para o goleiro colorado.

A última chance do Bahia seria aos 45. Biel recebeu dentro da grande área pela esquerda e finalizou cruzado. Bem colocado, John fez mais uma defesa importante.

O internacional daria o último golpe aos 53. Em contra-ataque, Johnny finalizou de fora da área, a bola explodiu nas costas de David Duarte e ficou na grande área para Wanderson, que só cumprimenta o goleiro Marcos Felipe para ampliar o marcador e garantir a vitória colocara por 2 a 0.

Classificação e próximos compromissos

Com o resultado, o Internacional ocupa a 12ª posição, com 10 pontos. O próximo desafio do Colorado será contra o América-MG, quarta-feira (31), às 21h30, pela Copa do Brasil.

Já o Bahia se encontra na 16ª colocação, com 7 pontos. O Tricolor também tem desafio pela Copa do Brasil na quarta-feira, às 19h, quando recebe o Santos em Salvador.