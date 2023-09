Embalado, América-MG recebe Red Bull Bragantino no Independência

Em duelo válido pela 24ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o América-MG receberá, na noite desta terça-feira (19), na Arena Independência, em Belo Horizonte, a equipe do Red Bull Bragantino, às 21h30 (horário de Brasília).

Embalado com duas vitórias consecutivas, o Coelho busca seguir somando pontos para se afastar da zona de rebaixamento. Com um jogo a menos, o time mineiro ocupa a 19ª colocação, com 17 pontos, oito a menos que o Goiás, 16º colocado e primeiro time fora do Z-4.

Já o Massa Bruta, que venceu o Grêmio por 2 a 0 na última rodada, quer vencer mais uma para poder sonhar com uma vaga direta na Copa Conmebol Libertadores da América de 2024. A equipe comandada pelo técnico português Pedro Caixinha é a quinta colocada, com 39 pontos. Mesma pontuação do Flamengo, que ocupa o quarto lugar.

Prováveis escalações:

América-MG: O técnico Fabián Bustos deve manter a mesma base da equipe que bateu o Cuiabá, na última rodada do torneio. O alviverde mineiro, no entanto, deve ter apenas uma mudança. Trata-se da entrada do zagueiro Éder, que deve ser o escolhido para substituir Danilo Avelar, que está suspenso. Com isso, o América deve ir a campo com:

Matheus Cavichioli; Ricardo Silva, Maidana e Éder; Mateus Henrique, Juninho, Breno, Martínez e Rodriguinho; Felipe Azevedo e Mastriani.

Red Bull Bragantino: O técnico Pedro Caixinha será obrigado a alternar a equipe que venceu o Grêmio, na última rodada. Isso porquê os jogadores Aderlan, Helinho e Eduardo Sasha receberam o terceiro amarelo e cumprem suspensão. O zagueiro Léo Ortiz também será desfalque por conta de um estiramento no músculo abdominal e também não joga. Com isso, o Massa Bruta deve ir a campo com:

Cleiton; Andres Hurtado, Léo Realpe, Lucas Rafael e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Jadsom e Lucas Evangelista; Sorriso, Vitinho e Thiago Borbas.

Arbitragem:

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

Assistente 1: Alessandro Álvaro Rocha de Matos (BA)

Assistente 2: Paulo de Tarso Bregalda Gussen (BA)

VAR: Wagner Reway (VAR-FIFA/PB)

Você acompanha tudo deste duelo e atualizações em tempo deste confronto aqui, na VAVEL Brasil!