São Paulo para em Marcos Felipe e fica no 0 a 0 com o Bahia

Na manhã deste domingo (30), o São Paulo recebeu, no Estádio do Morumbi, a equipe do Bahia, em partida válida pela 17ª rodada do Brasileirão 2023.

Sem Dorival Júnior à beira do gramado, suspenso após expulsão diante do Cuiabá, o Tricolor buscou aproveitar o apoio dos mais de 56 mil torcedores presentes no Morumbi, mas parou em grandes defesas de Marcos Felipe, que manteve o empate de 0 a 0 no placar.

São Paulo domina, mas Marcos Felipe fecha o gol

Foto: Divulgação/São Paulo FC

Embalado com o apoio do torcedor tricolor, o São Paulo começou a partida a milhão no Morumbi! Logo aos 10 segundos de partida, Caio Paulista acionou Nestor, que cabeceou para defesa de Marcos Felipe. Pouco depois, o camisa 11 do Tricolor teve duas boas oportunidades. Aos 11 minutos, Nestor finalizou firme para grande intervenção do goleiro do Bahia. Um minuto depois, o meia recebeu dentro da área, limpou o zagueiro e acertou a trave.

Após isso, foi a vez de David e Caio Paulista levarem perigo à meta nordestina. O camisa 22 parou em boa saída do goleiro do Esquadrão, enquanto Caio bateu firme pro gol após cobrança de escanteio, exigindo boa defesa de Marcos Felipe.

O Bahia soube responder com perigo na marca dos 26 minutos, quando Matheus Bahia recebeu de Rezende e, de fora da área, bateu com perigo e mandou sob o gol de Rafael.

O domínio total do confronto, no entanto, era da equipe da casa. Aos 33 minutos, Juan, que entrou em campo para substituir Erison, que saiu lesionado, recuperou bola dentro da área. Sem marcação, o atacante acionou David que finalizou de primeira para fora do gol.

Ainda sem marcar, o Tricolor seguia pressionando os baianos. Aos 41, Pablo Maia aplicou linda caneta em Rezende e tocou para Wellington Rato, pela direita. Ele acionou Rafinha, que bateu rente à trave. O goleiro Marcos Felipe fez boa defesa, mandando para escanteio. Na cobrança, a bola sobrou para Beraldo, que finalizou exigindo nova intervenção do camisa 22. A equipe da casa ainda teve boa chance com Nestor, mas novamente parou nas mãos de Marcos Felipe.

Bahia tem gol anulado e equipes somam apenas um ponto

Foto: Divulgação/São Paulo FC

O Bahia voltou do intervalo levando perigo aos donos da casa. Com dois minutos, Ademir puxou contra-ataque pela direita e cruzou na área. Rafinha tirou de cabeça e manda para escanteio. Na cobrança, a bola foi alçada na primeira trave e, após desvio, cruzou a pequena área. Thaciano até tentou chegar, mas não conseguiu desviar para o gol.

O Tricolor soube responder com perigo e logo tomou o controle do jogo. Aos seis minutos, Alisson rolou para Rodrigo Nestor, que acionou Juan dentro da área. Ele ficou cara a cara com Marcos Felipe, mas bateu em cima do goleiro. Depois foi a vez de David tabelar com Nestor e finalizar para defesa da muralha baiana. Após isso, Beraldo teve espaço e bateu de fora da área, mas Marcos Felipe fez nova boa defesa. O nome do jogo, atuou de novo instantes depois, quando fez grande intervenção em finalização cruzada de Caio Paulista.

Aos 20 minutos, o Bahia teve rara oportunidade e chegou a abrir o placar com Vitor Jacaré, que recebeu ótimo passe dentro e da área e deslocou Rafael, mandando para as redes. Porém, o atacante do Bahia estava impedido e o gol foi anulado, mantendo a igualdade no placar.

Igualdade esta que poderia ter saido do placar com Alexandre Pato. O camisa 12 recebeu cruzamento na medida, dentro da área, e finalizou bizarramente, de panturrilha, mandando muito longe do gol. Para "sorte" do atacante, ele estava impedido e o lance não valeu.

Embalado por mais de 56 mil são-paulinos que lotaram o Morumbi, o São Paulo persistia em busca do gol. Aos 44, a bola sobrou para Pato dentro da área. Ele chutou forte e Gilberto tirou quase em cima da linha. O Esquadrão teve três oportunidades para resolver a partida, mas Rafael Ratão, Cauly e Jacaré pararam em boas ações de Rafael.

Pelo Tricolor, Arboleda também quase abriu o placar. Após cruzamento na área, Beraldo deviou de cabeça para o equatoriano, que também finalizou de cabeça. O goleiro Marcos Felipe fez mais uma boa defesa, fechando o duelo em um empate sem gols.

James tá vindo aí:

Foto: Reprodução/ Instagram James Rodríguez

Novo reforço do São Paulo, o colombiano James Rodríguez acompanhou o duelo desta manhã de sua casa. Destaque da Copa do Mundo do Brasil, em 2014, e com passagens por clubes como Porto (POR), Real Madrid (ESP) e Bayern de Munique (ALE) no currículo, o meio-campista chega ao Tricolor após atuar no futebol grego, onde defendeu o Olympiacos na última temporada.

O atleta deve desembarcar na capital paulista nesta noite. Ele é aguardado amanhã, no CT da Barra Funda, para iniciar os trabalhos com o restante do grupo.

James foi muito aplaudido pelo torcedor no Morumbi e deu recados aos são-paulinos através dos telões da casa do Clube da Fé.

Situação na tabela:

Foto: Divulgação/São Paulo FC

Com o empate desta manhã, o Tricolor se manteve na 8ª poisção na tabela do Campeonato Brasileiro, com 26 pontos. Por sua vez, o Bahia segue no 17° lugar, com 15, sendo o primeiro time da zona de rebaixamento.

Próximos compromissos:

O São Paulo volta a campo na próxima quinta-feira (03), às 19h, diante do San Lorenzo, pela partida de ida das oitavas de finais da Copa Sul-Americana, em território Argentino. O Bahia, sem competições internacionais para disputar nesta temporada, terá semana livre.

O Esquadrão medirá forças com o América-MG, no próximo domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Também no domingo, pela próxima rodada do Brasileirão, o Tricolor enfrentará o Atlético-MG, no Morumbi.