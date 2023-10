Após derrota, Tite não iguala feito de Renato Portaluppi no Flamengo

Além de conhecer a sua primeira derrota frente ao Flamengo, Tite também não conseguiu vencer o terceiro jogo consecutivo depois de assumir o cargo como treinador da equipe. O último técnico que conseguiu tal proeza foi Renato Gaúcho, que derrotou o time carioca na 29ª rodada do Brasileirão e, enquanto esteve comandando o rubro-negro, não ganhou nenhum título, mas obteve bons números e quase sagrou-se campeão.

Renato estreou em 2021 diante do Defensa y Justicia, pelas oitavas de final da Libertadores, na ocasião, a vitória por 1 a 0 veio com gol de Michael. Além do triunfo, um marco foi conquistado, estrear vencendo na competição continental. Tal ato que Jorge Jesus, Domenéc Torrent e Rogério Ceni, antecessores de Portallupi não conseguiram fazer.

Depois dessa partida, o Flamengo goleou o Bahia por 5 a 0 e no jogo da volta, venceu os argentinos por 4 a 1, consolidando a classificação para a fase seguinte. A derrota para o Palmeiras na Libertadores acarretou a demissão de Renato Gaúcho, que foi muito pressionado pela torcida antes mesmo da final. Esses foram os números do ex-técnico do rubro-negro: 37 jogos com 24 vitórias conquistadas, 8 empates e somente 5 derrotas.

Treinadores pós-Renato Gaúcho que não venceram três partidas seguidas no Flamengo

Após perder a final para o Palmeiras e tendo apenas o Brasileirão para jogar o resto da temporada, Maurício Souza comandou a equipe interinamente e ficou até o final de 2021. Ganhou de 2 a 1 o Ceará, empatou em 1 a 1 com o Sport e perdeu para o Santos por 1 a 0. Maurício era técnico da base rubro-negra, já no profissional, ficou com 68.4% de aproveitamento e foram: 12 vitórias, três empates, quatro derrotas em 19 jogos.

Com alta expectativa de títulos e apelidado como técnico 'romântico' pelos torcedores, Paulo Sousa foi contratado em 2022 e começou bem após triunfo por 3 a 0 contra o Boavista pelo Campeonato Carioca, logo na sequência, foi derrotado para o Fluminense por 1 a 0 e superou o Audax Rio por 2 a 1.

O português foi dispensado no dia 9 de junho de 2021, depois de muita pressão da torcida que, insatisfeita com seu desempenho, fez vários protestos. Paulo esteve em 32 jogos, resultando 19 vitórias, sete empates e seis derrotas.

Em um ano que parecia perdido, surge um comandante muito questionado pelos torcedores se teria um bom trabalho no Flamengo. Dorival Júnior iniciou perdendo para o Internacional por 3 a 1, venceu o Cuiabá por 2 a 0 e voltou a perder, dessa vez para o Atlético Mineiro por 2 a 0.

O início foi duvidoso, mas o final foi surpreendente: campeão invicto da Libertadores e campeão da Copa do Brasil na mesma temporada. Além dos títulos, Dorival deixou o time em quinto lugar no Campeonato Brasileiro, somando todas as competições, venceu 26 partidas, perdeu 9 e empatou 8 em 43 encontros.

A chegada de Vitor Pereira ao Flamengo em 2023 foi um pouco polêmica, pois os torcedores do Corinthians, time que o português treinou anteriormente, ficaram irritados com a decisão da mudança de clube do treinador ao ir para o rival. As primeiras impressões foram boas: vitória contra a Portuguesa por 4 a 1, empate em 0 a 0 e goleada sobre o Nova Iguaçu por 5 a 0.

Porém no final, não obteve sucesso em nenhuma competição que disputou: eliminação precoce no Mundial de Clubes, vice-campeão da Supercopa do Brasil, vice-campeão da Recopa Sul-Americana e vice-campeão do Cariocão, jogo em que Vitor foi demitido após a final contra o Fluminense, na goleada por 4 a 1. Em 20 jogos, foram 11 vitórias, dois empates e sete derrotas.

Surgindo como esperança de salvação do rubro-negro, Jorge Sampaoli esteve na vitória por 3 a 0 contra o Ñublense pela Libertadores, perdeu para o Internacional por 2 a 1 no Brasileirão e no terceiro jogo, goleou o Maringá por 8 a 2 pela Copa do Brasil.

Entretanto, a eliminação para o Olimpia no torneio continental e o vice para o São Paulo na copa nacional, fizeram com que o argentino fosse demitido e mais uma vez, sem conquistar um título sequer. Em 39 oportunidades, Sampaoli obteve 20 triunfos, 11 empates e oito derrotas.

Tite tem uma missão importante

As chances de conquistar o Brasileirão são minímas. A diferença de pontos para o Botafogo é grande, mas o principal foco do Flamengo no momento é de se classificar para a Libertadores de 2024. Tal objetivo foi confirmado por Tite em entrevista, e a ideia de ser campeão é apenas uma questão matemática.

O próximo duelo é contra o Santos na quarta-feira (01), no primeiro dia do mês de Novembro, a partida acontecerá no Estádio Mané Garrincha.