Embalados no Brasileirão, Flamengo e Vasco fazem clássico no Maracanã

Flamengo e Vasco se enfrentam neste domingo (22), em um duelo válido pela vigésima oitava rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes entrarão em campo no gramado do Maracanã às 16h (horário de Brasília).

O Clássico dos Milhões contará com a arbitragem de Raphael Claus, auxiliado pelos assistentes Danilo Ricardo Simon Manis e Evandro de Melo Lima.

Segundo jogo da Era Tite!

A equipe rubro-negra se mostra otimista após a estreia de Tite. A vitória contra o Cruzeiro fora de casa marcou o início da história do treinador no clube, e as expectativas para o clássico são altas, já que será o primeiro contato do novo comandante com sua torcida. Além de se aproximar da confirmação da vaga na Libertadores 2024, a situação em que o Vasco se encontra na tabela pode ser um estímulo adicional para o Flamengo. Uma vitória complicaria ainda mais a situação do rival, que atualmente tem 30 pontos, o colocando na zona de rebaixamento.

A expectativa é que Tite faça apenas duas mudanças em relação ao time da semana passada. Arrascaeta, recuperado de lesão, deve voltar no lugar de Everton Ribeiro, e Léo Pereira, após cumprir suspensão, também retomará a titularidade.

Dessa forma, a provável escalação será a seguinte: Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Thiago Maia, Gerson e Arrascaeta; Bruno Henrique e Pedro.

O único desfalque é David Luiz, que sofreu uma grave entorse no tornozelo direito e ficará fora por um bom tempo.

Embalado, mas na zona do rebaixamento!

O Gigante da Colina tem um único objetivo nesta reta final do Brasileirão: sobreviver. A equipe cruz-maltina ocupa uma posição delicada na tabela e precisa somar pontos. A cada rodada que passa, o time tem menos pontos para adicionar. Apesar da situação dramática, o Vasco vem de bons resultados.

Nas últimas 5 partidas, venceu 3 e perdeu apenas uma. A vitória no clássico pode levar o Cruzmaltino para a décima terceira posição, desde que Corinthians e Internacional não pontuem.

O time comandado por Ramón Diaz terá mudanças. Os desfalques contra o Fortaleza, Medel e Paulinho, estão disponíveis e vão reforçar o grupo para o duelo.

Paulinho deve entrar no lugar do promissor Marlon Gomes, que sentiu dores na coxa contra o Leão, enquanto Medel provavelmente retornará à zaga, no lugar de Maicon.

Com base nisso, a expectativa é que Ramón inicie com: Léo Jardim, Paulo Henrique, Medel, Léo, Lucas Piton; Zé Gabriel, Praxedes, Paulinho, Payet, Gabriel Pec e Vegetti.

Em toda a história do Clássico dos Milhões, são 136 vitórias para os rubro-negros, 105 para o Gigante e 103 empates. Nos últimos jogos, o Mengão também leva vantagem, com quatro triunfos e uma derrota, incluindo a goleada por 4 a 1 no primeiro turno.