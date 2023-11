Corinthians vence Athletico com falha de Bento e ganha respiro no Brasileirão

O Corinthians recebeu o Athletico em confronto válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro 2023 na Neo Química Arena para mais de 29.000 torcedores. O Timão bateu o time paranaense por 1 a 0 com gol marcado por Yuri Alberto.

A partida começou disputada e com pouca qualidade técnica, com o Corinthians finalizando pela primeira vez no jogo aos cinco minutos em cabeceio de Yuri Alberto sem grande perigo.

Pouco depois, Erick chegou sozinho dentro da área e recebeu cruzamento cabeceando para fora.

Já no final da primeira etapa, Renato Augusto fez grande jogada, tocou para Yuri Alberto dividir com o goleiro e na sobra Romero finalizou sem goleiro mas Erick salvou em cima da linha.

Já na segunda etapa, o Athletico voltou melhor tentando tomar a iniciativa do confronto com Cannobio e Cuello, mas a marcação alvinegra bloqueou ambas as chances de finalização.

Aos 20 minutos da segunda etapa, Matheus Bidu roubou bola no campo de ataque, cruzou na cabeça de Yuri Alberto que mandou e Bento falhou de maneira feia empurrando contra o próprio gol e dando números finais ao confronto.

Situação na tabela e próximos jogos

O Corinthians chega aos 40 pontos com 31 jogos disputados, alcançando momentaneamente a 11ª colocação no Brasileirão. Agora o Timão volta a campo enfrentando o Bragantino, no próximo domingo (05), fora de casa.

Já o Athletico, soma 49 pontos e ocupa atualmente a 7ª colocação no torneio nacional, voltando a campo diante do Palmeiras.