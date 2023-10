Messi decide, Argentina vence Peru e segue 100% nas Eliminatórias

No encerramento da quarta rodada das Eliminatórias da Copa, nesta quarta-feira (18), a Argentina venceu a seleção do Peru por 2 a 0, com dois gols de Lionel Messi, mantendo a campanha 100% e a liderança isolada na tabela.

O Peru desperdiçou chances, mas Messi encaminhou a vitória.

Os argentinos conseguiram impor seu estilo de jogo, com muita cadência na posse de bola e controle das ações, além de uma enorme organização tática para encontrar brechas e explorar as oportunidades. No entanto, o Peru conseguiu incomodar durante boa parte do primeiro tempo e assustou os atuais campeões.

A seleção peruana assustou em uma bola parada aos 8', quando Yotún pegou a sobra na linha de fundo e bateu de surpresa, mandando para fora. O VAR chegou a revisar o lance em busca de uma possível mão intencional dentro da área, mas recomendou a continuação da partida.

Aos 15', Guerrero foi lançado na área pelo lado direito e chutou de primeira, parando em uma grande defesa de Martínez. No contra-ataque, a Argentina respondeu, e Montiel recebeu de Messi na direita para acionar Álvarez, mas o atacante foi bloqueado no momento do chute.

O Peru teve mais uma grande oportunidade, com Guerrero recebendo na intermediária para tentar encobrir Martínez, que estava adiantado. No entanto, a Argentina se reorganizou e buscou o primeiro gol aos 31' graças à genialidade de Lionel Messi.

Em uma saída rápida após um erro de Guerrero, Lionel Messi começou no círculo central, tocando com Enzo, enquanto Nicolas González buscou o fundo na esquerda. No cruzamento, o camisa 10 se antecipou à marcação e concluiu de primeira.

Antes do intervalo, o ídolo argentino ampliou a vantagem dos comandados de Lionel Scaloni aos 41'. Enzo Fernandes foi lançado na esquerda e carregou até a entrada da área para tocar a meia-lua. Alvarez chegou armando o chute, mas a bola sobrou na medida para Messi finalizar de primeira em um golaço.

A Argentina não sofreu mais sustos

A seleção peruana fez três mudanças no intervalo, com as entradas de Bryan Reyna, Renato Tapia e João Grimaldo. No entanto, mesmo com maior controle da posse de bola, os peruanos não apresentaram variação ofensiva e apostaram exclusivamente em chutões.

Aos 12', Lionel Messi quase conseguiu o seu hat-trick, pois o artilheiro iniciou a jogada e ficou embaixo da trave esperando pela oportunidade no bate-rebate até a bola tocar em seu pé e entrar cuidadosamente, mas o VAR analisou e detectou o impedimento de Messi.

Em outra oportunidade para consagrar mais uma grande atuação, Messi recebeu em velocidade na grande área e dominou entre três marcadores para finalizar desequilibrado, mas foi travado no momento do chute.

A Argentina repetiu a mesma estratégia contra o Paraguai após a vantagem, esperando o adversário bem postado taticamente, enquanto rodava a bola com enorme tranquilidade no meio-campo. Na reta final, o jogo ficou mais faltoso, e uma falta de Acuña contra Advincula provocou um princípio de confusão, mas sem maiores desdobramentos.

Situação na tabela

Com a vitória, a seleção da Argentina chegou a 12 pontos e abriu maior vantagem na liderança isolada das Eliminatórias, à frente de Uruguai (7), Brasil (7) e Venezuela (7). Enquanto isso, a seleção do Peru segue com apenas um ponto, em 9º lugar.

Próximos jogos

Na próxima rodada das Eliminatórias, a seleção do Peru enfrentará a Bolívia fora de casa no dia 16 de novembro, às 17h. Na mesma data, a Argentina terá pela frente o Uruguai no Estádio Mario Kempes, às 21h antes de visitar o Brasil, no dia 21 de novembro, no Maracanã, às 21h30.