Em confronto direto pelo título, Flamengo recebe o Bragantino no Maracanã

Em duelo válido pela 30a rodada do Campeonato Brasileiro, em duelo atrasado, Flamengo recebe o Bragantino no estádio do Maracanã, nesta quinta-feira (23), às 21h30 (de Brasília). O Rubro-negro precisa vencer para segur vivo na disputa pela vaga direta na Libertadores. Enquanto o Massa Bruta só pensa nos três pontos, já que ainda tem grandes chances de título.

O time paulista é carrasco do Mengo. Na história se enfrentaram 18 vezes, o Braga leva a melhor no retrospecto com sete triunfos, seis derrotas e cinco vitórias do time carioca. O Massa Bruta marcou 25 vezes, enquanto o Flamengo marcou 19.

Em busca da vaga direta para a Libertadores, ou pelo título?

O Flamengo hoje é o sexto colocado na tabela, com 57 pontos somados. Cumpre o jogo a menos com o Bragantino e caso vença, alcança os 60 pontos, deixando um gostinho de ainda dá, já que ficaria apenas dois pontos atrás do líder Palmeiras. O Rubro-negro vem de uma sequência de duas vitórias e um empate nos últimos três jogos, 3 a 0 contra o Verdão, 2 a 0 contra o Fortaleza e terminou empatado em 1 a 1 no FlaFlu.

O técnico Tite deve contar com o elenco quase completo para o jogo. O único desfalque já confirmado é o atacante Gabigol, que foi expulso no clássico e cumpre suspensão. Os jogadores que serviram as seleções, Pulgar, Varela e Arrascaeta, já estão em solo brasileiro e disponíveis para a partida. Portanto, o treinador deve repetir as últimas escalações.

Provável escalação

Rossi; Matheuzinho, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Filipe Luís; Pulgar, Gerson, Arrascaeta; Luiz Araújo, Everton Cebolinha (Bruno Henrique) e Pedro.

Título não tão distante

O Massa Bruta também conta com um jogo a menos que o líder Palmeiras, e caso vença pode assumir a liderança momentânea, caso o vice-líder Botafogo também tropece diante do Fortaleza. Hoje o time de Bragança Paulista ocupa a quarta posição na tabela, com 59 pontos. O time comandado por Pedro Caixinha vem de um empate com o Botafogo e uma derrota para o São Paulo, sequência que tirou um pouco o Braga da briga, mas ainda mantém vivo o sonho do primeiro Brasileirão em sua história.

O treinador da equipe conta com dois desfalques para a partida. Leo Realpe, que recebeu o terceiro amarelo, e o meia atacante Matheus Gonçalves, emprestado pelo Flamengo, pela cláusula não poderá jogar.

Provável escalação

Cleiton; Hurtado, Luan Patrick, Léo Ortiz, Juninho Capixaba; Jadsom, Lucas Evangelista, Vitinho e Mosquera; Eduardo Sasha,Thiago Borbas.

Arbitragem

Árbitro: Braulio da Silva Machado (FIFA)

Assistentes: Bruno Boschilia (FIFA) e Eduardo Gonçalves da Cruz

VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira