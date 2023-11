Em situações totalmente distintas, América Mg e Flamengo se enfrentam pela 35° rodada do brasileirão

O já rebaixado e lanterna do campeonato, América Mg, recebe o Flamengo neste domingo (26), às 18h30, no Estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia. A equipe mineira, sem muitos objetivos na tabela, enfrentará a equipe carioca, que vive uma situação totalmente oposta no campeonato. O rubro-negro busca uma vitória para somar pontos e se manter aceso na disputa pelo título.

O coelho vem de apenas 2 pontos acumulados nos últimos 4 jogos, já o Flamengo, vem de 3 vitórias e um empate nos últimos 4 jogos, somando um total de 10 pontos. Com a vitória sobre o Bragantino no último jogo, por 1 a 0, a equipe comandada pelo técnico Tite, alcançou 60 pontos e assumiu a terceira colocação na tabela, ficando apenas 1 ponto atrás do Botafogo, e 2 pontos atrás do líder, o Palmeiras.

Caso consiga uma vitória contra o América, o rubro-negro conta com uma combinação de resultados de outras partidas para poder terminar a rodada sendo líder. Já a equipe mineira, teve seu rebaixamento decretado há duas rodadas, quando perdeu para o Coritiba em casa pelo placar de 3 a 0. Agora, o clube comandado pelo técnico interino, Diogo Giacomini, busca somar pontos nos próximos jogos para terminar o campeonato com dignidade, e dar o pontapé inicial no planejamento para a próxima temporada.

. Ficha técnica



América Mg x Flamengo

Local: Estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia (MG)

Data: 26 de novembro de 2023, Domingo

Horário: 18h30 (de Brasília)

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)

Auxiliares: Luanderson Lima dos Santos (FIFA-BA) e Francisco Chaves Bezerra Júnior (PE)

Quarto árbitro: Wanderson Alves de Sousa (MG)

VAR: José Cláudio Rocha Filho (VAR-FIFA-SP)

Auxiliares VAR: Clóvis Amaral da Silva (PE) e Adriano Milczvski (PR)

. PROVÁVEIS ESCALAÇÕES



AMÉRICA-MG - Técnico: Diogo Giacomini

Jori; Daniel Borges, Ricardo Silva, Júlio (Maidana) e Marlon; Alê, Martínez e Kal; Everaldo, Mastriani e Felipe Azevedo.

Desfalques: Juninho (suspenso); Rodriguinho, Cazares e Nicolas (lesionados).

FLAMENGO - Técnico: Tite

Rossi, Matheuzinho, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar (Thiago Maia), Gerson e Arrascaeta; Everton Cebolinha, Luiz Araújo e Pedro.

Desfalques: - Allan e David Luiz (lesionados)