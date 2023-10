Tite elogia qualidade no meio do Flamengo: "DNA historicamente é assim"

O Flamengo conseguiu uma importante vitória neste domingo (22) no Clássico dos Milhões diante do rival Vasco por 1 a 0, diminuindo a diferença para o líder Botafogo para nove pontos após a 28ª rodada do Brasileirão.

Em entrevista coletiva realizada após o jogo, o técnico Tite disse que sentiu muita adrenalina em seu primeiro clássico, além de disputar o primeiro jogo como técnico do Flamengo no Maracanã.

"Não sabia o que era, e agora sim sei o que é Flamengo e Vasco, toda a atmosfera de duas extraordinárias equipes históricas de dois lados. Fico feliz pelo desempenho. Em alguns momentos controlamos, em outros dominamos, isso alterna em um jogo desse tamanho. Estou feliz com a construção do contexto geral e acho que foi merecido."

"O futebol carioca é único, um Flamengo e Vasco é especial. Trabalhei no Inter e Grêmio, e eles falam muito do momento da virada. Não posso encarar dessa forma aqui, mas sei o que isso representa para o Rio de Janeiro e para os torcedores flamenguistas. Saímos daqui muito felizes e satisfeitos com o comportamento da equipe."

Ao analisar a partida, Tite elogiou a qualidade do rival durante o jogo e disse que o Vasco conseguiu incomodar o Flamengo em determinados momentos do clássico.

"Ficamos muito focados no jogo e tentamos abstrair tudo o que está fora dele, mas o Vasco foi muito intenso, e nós com menos jogos de recuperação. Eles foram muito estruturados e fizeram 15 minutos acelerados, mas terminamos o primeiro tempo melhor. No segundo tempo, eles voltaram acelerados, mas nós respondemos fazendo as trocas necessárias."

"O grande desafio do exercício e da fisiologia é fazer o diagnóstico do quanto o jogo desgastou os atletas. A partida contra o Cruzeiro mostrou que, do meio para a frente, esses jogadores se desgastaram mais (Pedro e Bruno Henrique). Tínhamos a previsão de que eles poderiam sentir o jogo."

"Quando se tem jogadores de movimentação, o ritmo diminui ao longo da partida, mas às vezes é preciso ter cabeça boa também. Os substitutos trouxeram esse componente, e é importante ter peças importantes. Perdemos no jogo aéreo, mas ganhamos em movimentação e jogadas de aproximação."

"Sabemos como o Arrascaeta está durante a seleção uruguaia, que gentilmente nos passou informações sobre seu volume e intensidade nos treinos. Esse músculo posterior não aguentou, acelerando sua recuperação para jogar a final do São Paulo, e agora controlaremos sua recuperação."

Além disso, o técnico falou sobre a importância de Gerson na partida, destacando sua atuação centralizada desde o primeiro tempo, o que deu maior consistência ao meio-campo.

"Gerson trabalhou em diversas posições no Olympique e jogou como meia, ala esquerda, centroavante e atuou pela direita com Rogério Ceni, vindo de fora para dentro, trazendo jogo apoiado e retenção na frente. É um jogador moderno e versátil, trabalha como segundo meio-campista e pode soltar mais o Wesley."

Tite e o preparador físico também falaram sobre Everton Ribeiro e Arrascaeta, apontando a importância histórica do meio-campo rubro-negro, ao responder se o uruguaio e Everton Ribeiro disputam a mesma posição.

"O desenho da equipe tem um meio-campo que chama a atenção. Assim, você tem Thiago Maia, Pulgar, Gerson, Arrascaeta, Vitor Hugo, Everton Ribeiro e dois jogadores na frente. O DNA historicamente é assim, com Adílio, Zico e Tita. A ideia é ter posse e criatividade."

Por fim, o preparador físico Fábio Mahseredjian também falou sobre a recuperação de Rodrigo Caio: "Estamos aqui há quinze dias, e o Rodrigo treina muito bem, totalmente recuperado e apto a jogar. Ele faz tudo o que os outros atletas fazem, e é um atleta de futebol merecedor de jogar. Tite decidirá o momento, mas ele nos deixa muito felizes com seu empenho e saúde."