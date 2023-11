Flamengo pode ter redenção na temporada com título após 2023 desastroso

O Flamengo está a três jogos de salvar um ano desastroso como 2023. Futebolísticamente falando, o Rubro-Negro viveu muitos períodos para esquecer na atual temporada, mas ainda briga pelo Campeonato Brasileiro para salvar o ano.

Seja pelo planejamento pífio da diretoria no futebol para o calendário de 2023 ou pelos treinadores escolhidos, a verdade é que o Flamengo passou longe de apresentar um bom futebol em grande parte do ano. A temporada que começou com a disputa do Mundial de Clubes e um possível encontro com o Real Madrid,, virou drama com acúmulos de vices, vexames e eliminações precoces.

Os fracassos em 2023 começaram ainda em dezembro de 2022, quando a diretoria do Flamengo decidiu pela demissão do técnico Dorival Júnior, à época campeão da Libertadores e da Copa do Brasil com o Rubro-Negro, para apostar em outro português: Vítor Pereira.

O técnico havia sido eliminado pelo Flamengo duas vezes em 2022: uma nas quartas de final da Libertadores, perdendo as duas partidas, e outra na final da Copa do Brasil, em jogo que deu o tetracampeonato ao Mengão no Maracanã.

Foto: Marcelo Cortes / Flamengo

Após trocar o campeão pelo vice da Copa do Brasil, a diretoria viu um começo promissor em janeiro, mas no mês seguinte os resultados foram por água abaixo. No Mundial de Clubes, uma atuação muito abaixo da média resultou em um vexatório terceiro lugar. A frase: "Real Madrid, pode esperar. A sua hora vai chegar" que antes era uma provocação após o título da Libertadores, virou zoação entre os rivais, uma vez que nem na final o Mais Querido chegara.

Os resultados ruins seguiram aparecendo com dois vices-campeonatos consecutivos: Supercopa do Brasil para o Palmeiras, em derrota por 4 a 3, e Recopa Sul-Americana, para o Independiente Del Valle, nos pênaltis.

A derrocada terminou com mais dois vices. O Flamengo perdeu a Taça Guanabara e o Campeonato Carioca, ambos de virada, para o Fluminense e culminou na demissão de Vítor Pereira.

Sampaoli chega à final da Copa do Brasil, mas passa vexame na Liberta

Foto: Marcelo Cortes / Flamengo

O novo escolhido para o cargo era Sampaoli. O entusiasta da contratação: o presidente Rodolfo Landim. O técnico argentino chegou com pompa e com placares elásticos. Há de ressaltar a vitória por 8 a 2 sobre o Maringá no jogo da volta da Copa do Brasil. O Rubro-Negro havia perdido a ida por 2 a 0 com o técnico Mário Jorge, interino, no comando.

Sampaoli, apesar de resultados em campo, acumulou polêmicas fora dele. Às vésperas de um jogo importante contra o Olimpia, um dos membros de sua comissão técnica, Pablo Fernández, agrediu o atacante Pedro com um soco. O lance foi só o primeiro dos muitos que culminaram em uma sequência de resultados ruins, problemas de relacionamento no elenco e a eliminação precoce, nas oitavas de final da Libertadores, para o Olimpia.

O técnico argentino até chegou na final da Copa do Brasil, mas sem um futebol vistoso e acabou com o vice-campeonato para o São Paulo, após uma derrota no Maracanã e um empate no Morumbi. Após isso, os dias de Sampaoli na Gávea chegaram ao fim.

Detalhe cruel: o técnico do São Paulo, campeão da Copa do Brasil, era Dorival Júnior, preterido pelo Flamengo no início de 2023.

Tite chega ao Flamengo e devolve esperança de título

Foto: Paula Reis / Flamengo

Após a 'Era Sampaoli', o Flamengo voltou a olhar para o mercado de técnicos brasileiros e dessa vez não quis mais apostar. Escolheu um nome de consenso entre a diretoria e torcedores: Tite.

O treinador estava livre no mercado desde que deixou a Seleção Brasileira no fim da Copa do Mundo e chegou com objetivo de classificação direta para a Libertadores. Entretanto, em nove partidas, foram seis vitórias, um empate e duas derrotas. Quando estreou, o Mengão tinha 44 pontos, 11 atrás do líder Botafogo.

Atualmente, antes da 36ª rodada, o Flamengo divide a liderança com o Palmeiras, ambos com 63 pontos. O Rubro-Negro fica na segunda colocação, atrás somente pelos critérios de saldo de gols. A distância para o Botafogo caiu e, nesta terça-feira (28), o Fla tem um ponto a mais que o Alvinegro.

O clube da Gávea ainda não depende apenas de si para ser campeão, pois precisa de um tropeço do Verdão ou tirar 9 gols de saldo em três partidas. Entretanto, a melhora na equipe em campo é fundamental para os planos de 2024. Tite conseguiu, em menos de 10 jogos, dar sua cara ao time e devolver a esperança de título ao Mais Querido.

Em caso de título brasileiro, o Fla conseguiria salvar um ano de 2023 desastroso. Resta saber o que acontecerá nas três rodadas derradeiras do Campeonato Brasileiro.