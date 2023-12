Grêmio supera Vasco na despedida de Suárez e alcança o G-4 do Brasileirão

Neste domingo (3), em duelo válido pela 37ª rodada do Brasileirão, o Grêmio conquistou uma importante vitória diante do Vasco por 1 a 0 na Arena em Porto Alegre com o gol de Luis Suárez, atacante uruguaio que está se despedindo do tricolor gaúcho ao fim da atual temporada.

Grêmio controla ações no primeiro tempo

A etapa inicial foi bastante movimentada na Arena com o Grêmio tomando conta das ações ofensivas explorando bem as jogadas pelos lados. A primeira chance de perigo veio aos 7', quando Suárez aplicou caneta em Léo dentro da área e bateu de canhota, acertando a rede pelo lado de fora.

O Vasco conseguiu reagir na sequência explorando espaços nas transições ofensivas. Aos 13', Marlon Gomes fez bela jogada pela esquerda e acertou passe no vazio para Piton cruzar, mas a defesa afastou.

Na sequência, Gabriel Pec levou a melhor sobre Villasanti e avançou pela esquerda para invadir a área. Na cara de Caique, o camisa 11 rolou na entrada da área e facilitou o corte de Reinaldo.

Após período de instabilidade, o Grêmio deixou para trás as dificuldades de encaixar as jogadas em velocidade pelos lados e chegou a balançar as redes aos 35' na jogada ensaiada de Suárez na segunda trave para Rodrigo Ely testar firme, mas o VAR detectou impedimento e a etapa inicial terminou sem gols.

Suárez deixa a sua marca e define vitória do Grêmio no segundo tempo

A expectativa da torcida gremista na despedida de Suárez na Arena em Porto Alegre foi correspondida com alguns segundos do segundo tempo. Nathan Fernandes dominou a bola pelo lado direito e disparou no meio da defesa e entregou para Suárez bater colocado da altura da meia-lua, chapando no canto esquerdo de Léo Jardim.

Com o gol marcado, Renato Gaúcho adotou marcação em bloco baixo e entregou a posse de bola para o Vasco, que tentou responder com Marlon Gomes chegando pela esquerda até cruzar no meio da área para Vegetetti, que deu um leve desvio e mandou perto da trave.

Mesmo com mais posse de bola, o Vasco cometeu erros técnicos seguidos com passes equivocados e acabou demorando para achar lances de real perigo. Aos 20', o Grêmio tentou aproveitar com Suárez recebendo de Ferrerinha dentro da área para finalizar rasteiro.

A jovem estrela do Grêmio apareceu bem novamente aos 28' ao dominar arremesso lateral pelo lado esquerdo chegando à linha de fundo, trazendo a jogada para dentro e batendo com muita força, mas Léo Jardim salvou o Vasco com ótima defesa.

Nos minutos finais, o cruzmaltino teve a sua última oportunidade de gol. Aos 44', Payet fez ótima jogada pela esquerda e carregou até a linha de fundo para rolar para trás achando Praxedes, mas o goleiro do Grêmio espalmou o chute rasteiro e evitou o gol. Por fim, aos 49', em rápido contra-ataque, Cuiabano recebeu pela direita e bateu rasteiro, mas Léo Jardim evitou o segundo gol do Grêmio antes do apito final.

Tabela

A vitória deixou o Grêmio na quarta colocação do Brasileirão com 65 pontos, graças ao empate do Botafogo diante do Cruzeiro. Do outro lado da tabela, o Vasco está em 16º lugar, com 42 pontos, apenas um ponto à frente do Bahia.

Sequência

Na rodada final do Brasileirão, o Grêmio terá pela frente o Fluminense no Maracanã, enquanto o Vasco recebe o Red Bull Bragantino em São Januário. Os dois jogos serão realizados na quarta-feira (6), às 21h30, pelo horário de Brasília.