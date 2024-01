Otávio Passos enaltece a renovação por mais dois anos de seu contrato com o Avaí: “Clube que torcia no estádio quando criança”

No último dia útil de 2023, o Avaí anunciou a renovação do goleiro Otávio Passos com o novo vínculo tendo validade até o final de 2025. Com 30 anos e natural de Florianópolis, o arqueiro deu mais um passo significativo em sua trajetória no clube catarinense.

Otávio Passos não esconde de ninguém a sua relação com o Avaí. Ele sempre frequentou o estádio da Ressacada na infância e posteriormente pôde ter a felicidade de se profissionalizar no clube de coração. Após quase uma década rodando no futebol brasileiro, Otávio Passos teve a oportunidade de retornar ao estádio da Ressacada no ano passado após destacar-se pelo Campinense.

Em seu retorno ao Leão da Ilha, Otávio Passos não decepcionou e foi o capitão azurra na Copa Santa Catarina. Com atuações destacadas, o goleiro foi primordial para o time azul e branco chegar entre os semifinalistas da competição estadual. “Estou muito feliz pela renovação com o Avaí. Afinal é o clube que torcia no estádio quando era criança. Tenho um carinho enorme pela instituição e gratidão, afinal foi aqui que me projetei nacionalmente para o futebol”, enalteceu o goleiro.

A reapresentação do Avaí para a temporada 2024 aconteceu nesta terça-feira. Tendo agora mais dois anos de vínculo com o time do coração, Otávio Passos revelou o que espera do seu futuro na equipe catarinense. “Para mim foi importante demais essa renovação por mais dois anos. Mostra que tenho condições de dar sequência em um bom trabalho. Espero ajudar ao máximo o Avaí. Sempre friso que jamais prometerei títulos. Porém, garanto sim muita dedicação, comprometimento e raça com a camisa do Leão. Vou buscar fazer o melhor para o clube alcançar os objetivos propostos”, finalizou.