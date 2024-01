Cruzeiro goleia o União Mogi com hat-trick de Fernando e se classifica na liderança do Grupo 28

Na tarde desta quinta-feira (10), ocorreu a terceira e última rodada do Grupo 28 da Copinha. Os jogos foram realizados no Nogueirão em Mogi das Cruzes. O Cruzeiro enfrentou os anfitriões e venceu por 9 a 0, com um hat-trick de Fernando, uma das grandes revelações da base celeste, terminando na liderança. Já no outro jogo, o Nova Mutum também venceu tranquilamente o Capital-TO por 5 a 1, classificando-se para a próxima fase da competição.

CRUZEIRO 9 A 0 UNIÃO MOGI

O Cruzeiro entrou em campo já classificado, uma vez que o Nova Mutum havia vencido o Capital-TO no outro jogo do grupo. E para terminar na liderança, o time mineiro precisava golear o União Mogi, o que aconteceu. Logo aos 8 minutos do primeiro tempo, a Raposa abriu o placar com Fernando, deixando claro que poderia vir a primeira goleada dos Crias na competição.

Ainda no primeiro tempo, o Cruzeiro fez mais quatro gols, com dois de Gui Meira e dois de Arthur, que fez seu primeiro jogo como titular, substituindo Ruan Índio. No segundo tempo, saíram mais quatro gols, com Tevis, Fernando (2x) e Victor Jesus.

Com esse resultado, os Crias da Toca encerraram a primeira fase da Copinha na liderança do Grupo 28, com 7 pontos e 10 gols de saldo, além de igualarem a maior goleada desta edição do torneio. Na primeira rodada, o Athletico-PR aplicou 9 a 0 no Sparta-TO.

Foto: Staff Images/ Cruzeiro

NOVA MUTUM 5 A 1 CAPITAL-TO

No jogo das 15h, o Nova Mutum também goleou o Capital-TO por 5 a 1 e terminou na vice-liderança do grupo com 7 pontos e seis gols de saldo.

Os gols do jogo foram marcados por Nalbert (2x), Matheuzinho, Cristian e Gabriel para o Nova Mutum, enquanto João Vitor descontou para o Capital-TO.

PRÓXIMOS JOGOS

Agora, na próxima fase da Copinha, o Cruzeiro enfrentará o Madureira, que ficou em segundo no Grupo 27. Já o Nova Mutum vai encarar a Portuguesa. As datas e horários dos jogos ainda serão divulgados.