Coritiba vence Ibrachina nas penalidades e avança às quartas da Copinha

Coritiba e Ibrachina-SP se enfrentaram nesta quarta (17), pelas oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Junior, na Ibrachina Arena. Os Piás do Couto conquistaram a classificação nas penalidades após empate no tempo normal, destaque para mais uma atuação decisiva do goleiro Pedro Morisco, pegando dois pênaltis e convertendo a cobrança final.

TUDO IGUAL

A partida começou com uma alta pressão da equipe do Ibrachina, que mantinha as ações da partida, mas pecava nas finalizações. Mesmo com a pressão adversária, foi o Coritiba que marcou primeiro, aos 19 minutos.

Após cobrança de escanteio pelo lado direito, o zagueiro Guilherme Aquino subiu mais alto que a marcação e cabeceou firme no chão para vencer o goleiro do Ibrachina e abrir o placar. Com o gol, a equipe paranaense buscou trocar mais passes e segurar a bola em posse, forçando a equipe do Ibrachina a voltar a pressionar e avançar as linhas no campo de defesa.

O Ibrachina tentava chegar com perigo à área do coxa, mas enfrentava a forte marcação da defesa que ainda não havia sido vazada na competição. Porém, aos 43 minutos, já no final da primeira etapa, a equipe do Ibrachina conseguiu o empate. Após cruzamento rasteiro pelo lado esquerdo, Jucélio apareceu livre no segundo pau e encheu o pé para empatar a partida e dar fim à invencibilidade da defesa coxa branca.

SEGUNDA ETAPA SEM GOLS

A segunda etapa foi mais estudada por ambas as equipes, com a equipe do Ibrachina pressionando um pouco mais que os paranaenses. A equipe da Mooca chegava à área do Coxa, mas na maioria das oportunidades pegava nas finalizações, além do Coritiba, mostrar a força da sua defesa e, porque é, a melhor defesa do campeonato. O lance de maior perigo foi da equipe paranaense em mais uma jogada perigosa de escanteio. O capitão Jorge subiu mais alto que a marcação e testou forte, a bola passando raspando no travessão, porém não entrou, levando assim a partida às penalidades.

VITÓRIA DO COXA NOS PÊNALTIS

Após o empate, a partida foi levada aos pênaltis, e o Coxa contou com mais uma bela atuação de seu goleiro Pedro Morisco, que já havia sido decisivo nos pênaltis no jogo anterior. A equipe da Mooca converteu as duas primeiras penalidades, mas acabou perdendo duas seguidas, ambas em defesa do goleiro Pedro Morisco.

O Coritiba também havia perdido uma penalidade, mas após as defesas do goleiro Pedro, só precisava converter a última cobrança para garantir a classificação, cobrança batida pelo próprio Pedro que converteu e deu a classificação aos Piás do Couto.

PRÓXIMO DESAFIO

Agora, a equipe do Coritiba espera o vencedor da partida entre Santos e Cruzeiro para saber o adversário nas quartas de final, partida que ocorre ainda nesta quarta (17).