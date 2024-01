Cruzeiro vence a Portuguesa com gol de Arthur e avança para as oitavas da Copinha

Nessa segunda-feira (15), Cruzeiro e Portuguesa se enfrentaram no Nogueirão, em Mogi das Cruzes, pela terceira fase da Copa São Paulo. A Raposa venceu por 1 a 0, com gol do atacante Arthur Viana ainda no primeiro tempo. Com esse resultado, o time mineiro se classificou para as oitavas de final da Copinha, onde enfrentará o Santos, que se classificou ao vencer o Água Santa por 4 a 2.

Foto: Staff Images/Cruzeiro

PRIMEIRO TEMPO COM GOL DECISIVO DE ARTHUR VIANA:

A primeira etapa foi bastante interessante, com o time mineiro dominando a posse de bola e criando oportunidades perigosas como uma bomba de fora da área atacante Fernando no travessão aos 16 minutos. A Portuguesa também teve suas chances, mas o Cruzeiro mostrou superioridade em campo.

Após inúmeras investidas, o Cruzeiro abriu o placar com Arthur Viana, que aproveitou um escanteio. A bola sobrou para o atacante, que girou e finalizou com força no meio do gol. O goleiro da Portuguesa cometeu uma falha, resultando no gol da Raposa nos acréscimos do primeiro tempo.

SEGUNDO TEMPO:

No segundo tempo, a Portuguesa começou melhor, apresentando algumas jogadas perigosas e exercendo pressão sobre a equipe mineira, contando com o apoio de sua torcida que foi ao estádio Nogueirão.

Após os primeiros 30 minutos da segunda etapa, os jogadores do Cruzeiro conseguiram controlar a posse de bola e reduziram a pressão dos paulistas. Uma oportunidade surgiu com o meia André, que driblou o zagueiro e finalizou, mas a defesa conseguiu interceptar. A bola sobrou para Ruan Índio, substituto do artilheiro Arthur Viana, que tentou um belo voleio, mas a bola acabou subindo demais e foi para fora.

No final da partida, a Portuguesa intensificou a pressão e chegou a acertar a trave. Aos 51 minutos, o zagueiro da Lusa subiu mais alto que Pedrão e cabeceou no travessão, mas Jhosefer conseguiu salvar em cima da linha, evitando o gol e garantindo a vitória da equipe celeste.

PRÓXIMOS JOGOS:

Com essa vitória, o Cruzeiro assegurou sua vaga nas oitavas de final e enfrentará o Santos, que venceu o Água Santa por 4 a 2. A partida está marcada para a próxima quarta-feira (17), às 18h, na Arena Inamar, em Diadema. Em caso de classificação da equipe mineira, ela enfrentará o vencedor do confronto entre Ibrachina e Coritiba nas quartas de final da Copinha.