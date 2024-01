Na noite desta terça-feira (30), o São Paulo venceu o Corinthians pelo placar de 2 a 1, com os gols tricolores tendo sido marcados por Calleri e Luiz Gustavo, o jovem atacante Arthur Sousa diminuiu para os mandantes. A equipe do São Paulo nunca havia vencido o seu rival na Neo Química Arena, no total foram mais de 10 anos de invencibilidade corinthiana.

São Paulo sai na frente com Calleri

Foto: Divulgação/São Paulo

O Majestoso iniciou como de costume, muito estudo entre as equipes paulistas, mas com poucos minutos de confronto ambas já começaram a colocar em prática os seus estilos de jogo. Os visitantes demonstravam certo controle do jogo e conseguiram criar as primeiras oportunidades do jogo, explorando bastante o lado esquerdo.

E não foram necessárias muitas tentativas para que a defesa do Corinthians se desorganizasse e errasse a marcação da jogada, aos 20 minutos da primeira etapa, Wellington Rato viu novamente o corredor aberto e fez um lançamento perfeito para o centroavante Calleri, que viu possibilidade de carregar um pouco a bola, usando seu físico para manter o defensor distante, e cara a cara com o Cássio o camisa 9 Tricolor teve apenas o trabalho de tirar do goleiro e abrir o placar na Neo Química Arena.

Após o gol marcado, o domínio da partida seguiu sendo da equipe do Morumbi, que mesmo com a pressão da casa do rival, conseguiu controlar os ânimos a manter a sua atuação, e uma atitude comportamental que acabou desequilibrando o andamento da partida veio ironicamente do lado dos donos da casa, o jovem zagueiro Caetano, já próximo do apito final do primeiro tempo, acabou dando uma cotovelada em Luciano e foi expulso, deixando o timão com apenas 10 jogadores em campo, e marcando o intervalo com o Corinthians em desvantagem no placar e também psicológica.

Luiz Gustavo amplia a garante vitória do São Paulo

Foto: Divulgação/São Paulo

A segunda etapa se mostrou bem semelhante a primeira e com pleno domínio dos visitantes, e o Corinthians, por conta da expulsão, não via outra alternativa a não ser se segurar.

E logo aos sete Minutos da segunda etapa, o novo reforço do tricolor paulista para esta temporada, apareceu novamente dentro da área para completar para o gol, são dois jogos consecutivos colocando a bola na rede, e a partir deste momento o cenário já parecia caótico.

Mas para o desespero da torcida são-paulina, já nos acréscimos da partida, após um “bate-rebate” na área do tricolor, a bola sobrou nos pés do jovem Arthur, que soltou uma bomba na gaveta e diminuiu para a equipe de Itaquera, e com isso a torcida veio a loucura e tentou enlouquecidamente empurrar a partida das arquibancadas, mas assim como o resto do jogo, a calma prevaleceu para os visitantes e um tabu histórico foi quebrado.

Próximo Compromisso

O Timão volta aos gramados neste domingo (4), em que terá de enfrentar a equipe do Novorizontino, na Neo Química Arena, em duelo válido pela quarta rodada do Campeonato Paulista 2024

O Tricolor Paulista terá o seu próximo compromisso também neste domingo (4), porém, terá um gigante duelo com o seu rival Palmeiras, em jogo válido pela decisão da Supercopa do Brasil. A partida tem o seu horário previsto para às 16h.