Cuiabá e Taubaté empatam sem gols e se classificam no grupo 22

Nesta tarde de quarta-feira (10), o Taubaté enfrentou o já classificado Cuiabá na última rodada do grupo 22 da Copa São Paulo de Futebol Jr. Precisando pelo menos do empate para garantir a classificação para o mata-mata, o time do interior paulista segurou o Dourado e empatou por 0x0. Resultado que classificou o clube em segundo lugar. Do lado cuiabano, só elogios pela grande primeira fase feita pela equipe e agora foco total na próxima fase.

O jogo

A partida foi sem grandes emoções. O Cuiabá se deu ao luxo de testar alguns jogadores considerados reservas como titulares na primeira etapa e foi mais perigoso que o adversário. Contudo nada muito além de chutes de longa distância e poucas ações praticadas pelos goleiros. O Dourado ainda chutou uma bola no travessão.

No segundo tempo, os times colocaram mais a bola no chão para tentar crias as oportunidades. Não surtiu efeito, jogo pragmático e sem grande inspiração. O confronto se encaminhou sem gols e carimbou o passaporte das duas equipes no mata-mata.

Patriotas x Inter de Limeira

No outro jogo do grupo, o eliminado Patriotas enfrentou a Inter que estava desesperada pela vitória. Necessitando vencer para continuar sonhando com uma vaga nas eliminatórias da Copinha, o time paulista fez o dever de casa e venceu por 3x1. Anderson Paixão abriu o placar para a Inter. Miranda empatou e pouco tempo depois Léo colocou os paulistas na frente de novo e no finalzinho, Moraes deu números finais ao confronto.

Classificação e sequência

Com o fim da fase de grupos, o Cuiabá terminou na liderança com sete pontos somados seguido do Taubaté que acumulou cinco pontos e estão classificados para a próxima fase. A Inter de Limeira ficou na terceira posição com quatro pontos e o Patriotas amargou a lanterna do grupo com nenhum ponto conquistado. Ambas equipes estão eliminadas da competição.

No mata-mata, o Dourado enfrenta o Atlético Guaratinguetá e o Taubaté encara o Red Bull Bragantino. Horários e locais ainda serão definidos.