Na noite desta segunda-feira (12), em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Paulista, o Palmeiras encara o Santo André, no Estádio Bruno José Daniel, às 19h. O Verdão volta a jogar nesse estádio, após 13 anos.

O Ramalhão vem de três derrotas seguidas. No dia 1, perdeu para o Botafogo-SP, por 1 a 0, fora de casa. Já no domingo (4), foi superado pelo RB Bragantino. por 2 a 1, em sua casa. E na última quinta-feira (8), sofreu uma goleada de 4 a 0, para o Mirassol, fora de casa. Atualmente a equipe é lanterna do grupo A, com dois pontos.

Os visitantes chegam de duas vitórias e um empate. Pelo Paulista, venceu o RB Bragantino por 1 a 0, fora de casa e ganhou do Ituano por 2 a 0, jogando na Arena Barueri. Já pela Supercopa do Brasil, a equipe empatou em 0 a 0, com o São Paulo no tempo normal, mas foi superado nos pênaltis e foi vice-campeão do torneio.

O Santo André busca sua primeira vitória na competição e busca sair da zona de rebaixamento. Já o time alviverde busca manter sua invencibilidade desde 2021 na fase de grupos do Paulistão.

O Estádio Bruno José Daniel possui o gramado sintético, da mesma empresa que cuidava do Allianz Parque. Mas o contrato foi encerrado, devido a falta de manutenções. O Palmeiras volta a jogar no sintético depois de três jogos, em que venceu o Santos, por 2 a 1, no dia 28 de Janeiro. Enquanto isso, a equipe vem mandando seus jogos em Barueri.

O retrospecto entre os clubes nos últimos cinco confrontos é favorável ao lado verde, que venceu as cincos disputas. O último duelo ocorreu no Estadual de 2022, com vitória palmeirense, por 1 a 0, no Allianz Parque.

Santo André

O treinador não terá Junior Caiçara disponível para a partida, já que o lateral foi expulso contra o Mirassol.

Palmeiras

O comandante alviverde não conta com Dudu, que vem tratando de uma grave lesão e Endrick, que estava disputando o Pré-olímpico, pela seleção brasileira. Mas a novidade é o novo reforço Lázaro, que já pode estrear e deve ter seus primeiros minutos, contra o Ramalhão.

Prováveis escalações

Santo André: Luiz Daniel; Zé Mateus, Luiz Gustavo, Afonso e Igor; Wellington Reis, Marciel e Dudu Vieira; Felipe Ferreira, Cleo Silva e Lohan. Técnico: Márcio Fernandes.

Palmeiras: Weverton; Gustavo Gómez, Luan e Murilo; Marcos Rocha, Richard Ríos, Zé Rafael, Aníbal Moreno e Piquerez; Raphael Veiga (Rony) e López. Técnico: Abel Ferreira.

Arbitragem

Árbitro: Lucas Canetto Bellote

Assistentes: Miguel Cataneo Ribeiro da Costa e Rafael Tadeu Alves de Souza

VAR: Thiago Duarte Peixoto