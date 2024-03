A noite da última segunda-feira (18) foi de definição da vida do Flamengo na Libertadores. O rubro-negro teve seu grupo na competição internacional definido.

Representando a agremiação carioca, estavam o presidente Rodolfo Landim e o diretor Marcos Braz, além do diretor de competições Bruno Spindel. Antes e após a cerimônia, os dois primeiros falaram com a imprensa e responderam a questionamentos. Confira algumas respostas.

Lamentação pela altitude

Flamengo foi sorteado em um grupo com dois times que jogam na altitude, Bolívar da Bolívia e Millionários da Colômbia. Perguntado sobre o que achou disso, Landim foi direto:

"Como é equilibrado, é difícil a gente falar. Mas assim, existem grupos ali em que a gente preferiria estar"

Quando perguntado sobre em qual grupo preferia que o Flamengo estivesse, despistou:

"Deixa para lá. Eu já comentei, jogar na altitude é um problema para todos os clubes brasileiros. Historicamente é um problema. E a logística muito complicada também é um problema, né? Então basta ver ali quem acabou pegando altitudes mais baixas ou no nível do mar, seria melhor. Mas não dá para escolher, vamos jogar onde a gente tiver que jogar. Temos que jogar bem e pronto."

Flamengo favorito à conquista?

Rodolfo Landim optou pela modéstia ao projetar o Flamengo nessa edição da competição. O presidente procurou tirar o rótulo de favoritismo das costas do elenco rubro-negro:

"Em 2019, por exemplo, dificilmente alguém apontaria o Flamengo como o favorito, e a gente acabou vencendo. Então é difícil, porque os clubes que participam estão recebendo grandes investimentos, a gente vê aí o que vem acontecendo com as SAFs espalhadas pela América Latina. É difícil apontar nesse momento o favorito. É uma competição muito complicada, onde logística é complicada, tem jogo em altitude, a classificação na fase de grupos também é importante, porque ela influencia depois no jogo de ida e volta. Então, eu diria hoje que não vejo grandes favoritos para essa competição. Acho que ela é muito equilibrada."

Logística para a primeira rodada

Perguntado sobre o que achou do grupo do Flamengo, Marcos Braz lamentou a logística complicada que se desenhou para a primeira rodada, que será disputada entre as duas partidas de final do Campeonato Carioca contra o Nova Iguaçu:

"Tem o jogo com o Milionarios, na Colômbia, que é no meio das finais do Campeonato Estadual. Era exatamente essa a nossa preocupação de você ter um voo longo, que é o caso. E no caso do Millonario, a gente tem um voo longo e ainda tem a situação da altitude. Mas agora não tem mais o que torcer. Torcer era o que a gente fazia e estava fazendo antes. Agora é trabalhar em cima das melhores decisões possíveis, para que a gente possa ter um campeonato bom."

Outros assuntos

Licitação do Maracanã

Perguntado sobre sua opinião acerca do processo de disputa pela Licitação do Maracanã, que está em andamento, Marcos Braz foi econômico nas palavras:

"Sobre essa situação de quererem jogar no Maracanã, as pessoas tem que entender que quem manda no Vasco não são só os conselheiros e os portugueses, é um empresa privada e ela não pode ter um benefício direto por causa do estádio. Agora, é um processo que está claro, transparente. Vai ganhar o que tiver a melhor proposta."

Processo de doping contra Gabigol

Perguntado sobre o processo investigativo que está em andamento contra Gabriel Barbosa, no qual se estuda a possibilidade de fraude em um exame de doping durante 2023, Braz reservou apoio ao camisa 10:

"As coisas estão sob controle. Venho sempre falando sempre com o Gabriel. Falei hoje. Teve a audiência dele por cinco horas, esteve presente no questionamento do doping surpresa no Ninho. Está sendo bem explicado, equacionado. Quem vai decidir, vai decidir pelo certo. Vamos em frente."

O Flamengo foi sorteado no grupo E da Libertadores, onde enfrenta Bolívar (BOL), Millionários (COL) e Palestino (CHI). A estreia será marcada entre os dias 2 e 4 de abril, durante a semana que intermedia os dois confrontos de final do Campeonato Carioca, contra o Nova Iguaçu, em 31 de março e 7 de abril.

Essas são as possíveis datas para cada uma das rodadas do rubro-negro na fase de grupos: