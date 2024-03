Na noite desta quinta-feira (14), em jogo válido pela segunda fase da Copa do Brasil , o Corinthians venceu o São Bernardo por 2 a 0, no Estádio Primeiro de Maio, com gols de Yuri Alberto e Pedro Raul. Garantindo a classificação para a próxima fase da competição.

Domínio Corinthiano

O jogo começou com tudo, tendo pênalti marcado para os visitantes, aos dois minutos de jogo, após Raniele ser derrubado na área. Yuri Alberto foi para bola e converteu o pênalti, empolgando a torcida no estádio.

O tempo do ABC Paulista tentou empatar, mas não conseguiu passar da marcação adversária e não levou tanto perigo ao goleiro Cássio. Até aos 25 minutos, Wesley cruzou para grande área em busca de Pedro Raul, que apareceu para desviar e balançar a rede, ampliando o marcador.

Aos 43 jogadores, na confusão na área do tempo mandante, Rodrigo Garro recebeu o segundo amarelo e consequentemente, foi expulso por simulação. Ocasionando muitas reclamações dos jogadores e comissão técnica do banco de reserva.

Já nos acréscimos, a bola foi cruzada para a pequena área, Silvinho desviou de carrinho e Cássio fez milagre. Garantindo o 2 a 0 na primeira etapa.

Confusão e expulsões

O segundo tempo começou com o Bernô tentando uma resposta com Vitor Ricardo, mas a finalização parou em Cássio. Em seguida, Hélder parou o ataque corinthiano com o segundo braço e foi expulso, após receber o amarelo. Pressionando bastante, Yuri Alberto quase ampliou, mas pegou mal e chutou por cima do gol.

O jogo começou bem violento, com muitas faltas e cartões amarelos distribuídos pela arbitragem. Então, aos 31 minutos, Yuri Alberto foi acionado no ataque, a defesa não conseguiu cortar a bola e o atacante estufou a rede. Mas a camisa 9 estava em posição irregular, e o gol foi anulado.

Com isso, a torcida do Timão acendeu sinalizadores nas arquibancadas e o jogo precisou der paralisado. O técnico do Corinthians, António Oliveira reclamou bastante com o julgado e foi expulso.

Após a partida de retomada, Romero foi lançado nas costas da defesa e quase marcou o terceiro, mas errou o alvo. Cinco minutos depois, mais sinalizadores apareceram no meio dos torcedores e o jogo precisou ser parado mais uma vez.

Depois da liberação para recomeçar o confronto, o Corinthians fechou na defesa, mas aproveitou o contra-ataque e Matheus França finalizou na grande área, mas Alex Alves espalmou. Sem muitas emoções, o duelo encerrou com vitória do time alvinegro por 2 a 0 e foi para a terceira fase.

Situação na competição

A próxima fase será definida por meio de sorteio realizado pela CBF.

Próximos jogos