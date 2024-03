Corinthians e Santo André se enfrentam neste sábado, (02), às 16h, na Neo Química Arena, em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. O confronto põe a frente duas equipes que precisam vencer a qualquer custo para manterem seus respectivos objetivos dentro do campeonato ainda vivos.

O Timão se encontra na última posição do Grupo C da competição, com 10 pontos, a quatro pontos da zona de classificação para a próxima fase do Paulistão. Para se manter com chances, o Corinthians precisa vencer e ainda torcer por um resultado negativo de Mirassol e Inter de Limeira, que também jogam neste sábado. Caso contrário, a equipe estará eliminada.

Já o Santo André também se encontra em uma situação difícil, porém na parte debaixo da tabela. Último colocado da classificação geral, a equipe do ABC Paulista está sendo momentaneamente rebaixada. Com apenas 5 pontos, o Ramalhão é o único que ainda não venceu na competição.

António Oliveira vai a campo com o que tem de melhor

O Corinthians encerrou sua preparação para a partida nesta sexta-feira, com o técnico António Oliveira promovendo um treino tático para realizar os últimos ajustes antes da partida que pode definir o futuro de sua equipe no campeonato.

Contando com a volta de Cássio no gol, recuperado de lesão no quadril e após cumprir suspensão, o comandante do Timão terá Igor Coronado e Pedro Raul, também recuperado de lesão na coxa, a disposição no banco de reservas.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO: Cássio; Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo; Raniele, Maycon e Rodrigo Garro; Romero, Yuri Alberto e Wesley.

Foto: Divulgação/Sport Club Corinthians Paulista

Mesmo pressionado, equipe comandada por Márcio Fernandes ainda tem chances de classificação

Ao mesmo tempo em que o Santo André luta para se livrar do rebaixamento, a equipe comandada pelo técnico Márcio Fernandes ainda pode se classificar para a próxima fase da competição, visto que está a apenas dois pontos da Portuguesa, segunda colocada do Grupo A.

O lateral-direito Junior Caiçara, que cumpriu suspensão na última rodada, está de volta a equipe e deve começar como titular. Já o volante Wellington Reis segue no DM, se recuperando de lesão sofrida no confronto contra o São Bernardo.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO: Luiz Daniel; David, João Victor, Afonso e Igor Fernandes; Sousa, Geovane e Felipe Ferreira; Zé Mateus, Bruno Michel e Léo Passos.

Foto: Divulgação/Esporte Clube Santo André

Arbitragem

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza

Assistentes: Miguel Cataneo Ribeiro da Costa e Evandro de Melo Lima

VAR: Thiago Duarte Peixoto