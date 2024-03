Jogando no Estádio Olímpico Regional, o Corinthians visitou o Londrina em um Amistoso na última quarta-feira (27), em preparação para o restante da temporada após a eliminação precoce no Paulistão.

O Timão venceu a partida por 3 a 0 com gols no final do segundo tempo, sendo dois deles marcados por Romero e um por Giovane. O jogo ficou marcado por ser pegado, com Fagner sendo expulso no lado do Corinthians e Iago Teles no lado do Londrina. O outro destaque ficou por conta do retorno de Paulinho aos gramados após 10 meses se recuperando de uma cirurgia no joelho.

Fala António!

António Oliveira, técnico do alvinegro, celebrou o retorno de Paulinho e falou sobre se acostumar a vencer: “Para mim, houve duas conclusões hoje. A primeira é que a equipe adquiriu o hábito de vencer, competir e dar tudo de si, mesmo que às vezes não seja da maneira que desejamos. O segundo ponto é o retorno de Paulinho, com o qual estamos todos muito felizes. Ele é um jogador que admiro muito e hoje tenho a honra de ser seu treinador”.

Falando mais sobre Paulinho, o técnico rasgou elogios ao volante, exaltando sua qualidade e também sua liderança: “Ele é um jogador como o Cássio e o Fagner, que encarna o melhor dos princípios do clube. Aprecio esses ídolos porque eles não jogam pela história, mas porque se dedicam e atuam. Todos querem aprender, melhorar e continuar vencendo para trazer o clube de volta aos seus dias de glória. Isso nos ajudará tanto dentro quanto fora do campo”.

Por fim António falou sobre o retorno aos jogos oficiais e sobre a importância de jogos 'valendo': “Na próxima terça-feira começa uma competição muito importante. É um amistoso dentro das possibilidades dos clubes. É claro que a falta de competição nos tira algumas coisas, mas podemos ganhar outras e aproveitar ao máximo esses dias. Conhecer melhor uns aos outros, criar um compromisso comum entre todos, eu gosto de socializar com eles”.

Como dito por António, o Corinthians volta a campo na terça-feira (2), às 21h30, quando visita o Racing-URU, pela fase de grupos da Copa Sul-Americana.