Em sua estreia na Série B, a Chapecoense que escapou por pouco de ir para a Série C no ano passado recebe neste sábado(19), às 15h30 (Horário de Brasília) na Arena Condá, o Ituano, que também escapou por pouco do rebaixamento em 2023.

A Chape não começou o ano bem, tendo sequer avançado de fase no Campeonato Catarinense, a equipe ficou na 9ª colocação, entre as a ida para a próxima fase e o rebaixamento no estadual.

O Verdão do Oeste havia vencido apenas a partida de estreia no estadual e entrou em uma sequência de resultados ruins, o que culminou na demissão do técnico Claudinei Oliveira, e quem entrou em seu lugar e comanda o clube na estreia é Umberto Louzer.

O novo treinador chegou na Chape e venceu seus dois primeiros jogos, mas as duas derrotas seguintes fizeram com que a equipe encerrasse sua participação no estadual deste ano.

O Ituano não iniciou o ano com o pé direito, a equipe tem apenas uma vitória na temporada, e mesmo com a demissão do treinador Marcinho após eliminação na Copa do Brasil, foi rebaixado no Campeonato Paulista com apenas 6 pontos.

Alberto Valentim assumiu a equipe com a missão de escapar do rebaixamento, mas foi derrotado nas três partidas restantes, tendo sofrido 6 gols.

Louzer manterá equipe que vinha jogando o estadual

(Foto: Tiago Meneghini/ACF)

A equipe terá quase todos os seus jogadores a disposição para a partida de estreia da Série B, a Chapecoense busca um desempenho melhor na competição após ter ficado na parte debaixo da tabela dois anos consecutivos.

A expectativa sobre o treinador é alta, Louzer foi o último técnico a ser campeão pela equipe, tendo conquistado o Catarinense de 2020, em entrevista recente o treinador revelou a expectativa de vencer em casa e estrear com o pé direito.

O treinador não poderá contar com o o zagueiro Jhonnathan e o atacante Régis Tosatti, recém contratados, que apesar de estarem regularizados, não foram relacionados para a partida, fora os dois jogadores, o comandante tem apenas um desfalque por lesão para a partida, o volante Auremir, com edema na perna.

Provável escalação: Matheus Cavichioli; JP Galvão, Bruno Leonardo, Eduardo Doma e Mancha; Foguinho, Thomás Bedinelli, Rafael Carvalheira e Giovanni Augusto; Marcinho e Perotti.

Ituano completo para a estreia na competição

(Foto: Miguel Schincariol/ Ituano)

O Ituano vem para a temporada com o objetivo de se manter novamente na segunda divisão nacional, para isso a equipe qualificou seu elenco para a disputa da competição.

No entanto, Alberto Valentim não revelou se os novos reforços irão jogar a partida de estreia da equipe, que assim como em 2022 enfrenta a Chapecoense fora de casa na estreia, na ocasião a partida terminou em empate por 1 a 1.

Valentim não tem lesionados para a partida e terá toda a equipe que jogou as últimas partidas disponível.

Provável escalação: Jefferson Paulino; Léo Duarte, Léo Oliveira (João Vialle), Marcelo e Marlon; Vitão (Salatiel), Miquéias e Eduardo Person (Bruno Alves); Vinícius Paiva (José Aldo), Thonny Anderson (Pablo) e Zé Carlos.

Chape e Ituano tem confronto equilibrado

As equipes se enfrentaram apenas quatro vezes na história, todas pela segunda divisão nacional, são dois empates e uma vitória para cada uma das equipes.

O último confronto entre as equipes foi na rodada 37 da série B de 2023, em que as duas equipes lutavam para não cair, a partida terminou em empate sem gols.

Como citado anteriormente, esta será a segunda vez em três anos que as equipes estreiam no Brasileirão Série B se enfrentando, na ocasião anterior um empate por 1 a 1 com sabor de derrota para o Ituano que tomou o gol de empate já no fim da partida realizada também na Arena Condá.

Transmissão

A partida tem transmissão exclusiva do Pay-Per-View da Rede Globo, o Premiere.

Arbitragem

Árbitro: Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA)

Assistente 1: Márcia Bezerra Lopes Caetano (RO)

Assistente 2: Helcio Araujo Neves (PA)

Quarto árbitro: Luiz Augusto Silveira Tisne (SC)

VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)