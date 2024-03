No próximo domingo (10), Ituano e São Paulo se enfrentam no Novelli Júnior em partida válida pela última rodada da fase de grupos do campeonato paulista. Um duelo marcado por objetivos completamente diferentes na competição, de um lado o time do interior brigando contra o rebaixamento no estadual e em contradição, o tricolor entrará em campo buscando pela classificação às quartas de final do Paulistão.

Ituano

O Galo do Itú está em uma situação nada confortável. Apenas uma vitória durante o campeonato inteiro, diante do Corinthians, além de trocar o técnico recentemente; Alberto Valentim assumiu o comando da equipe.

A missão do Ituano não é simples, mesmo se vencer o São Paulo, o Rubro-negro ainda dependerá de um tropeço do Guarani que enfrenta o Red Bull Bragantino no Brinco de Ouro. Antes da bola rolar, o Ituano somou apenas SEIS pontos (uma vitórias, três empates e sete derrotas). Para piorar o cenário, a equipe fez apenas TRÊS gols em 11 jogos, sendo o pior ataque do campeonato inteiro.

Provável escalação: Jefferson Paulino; Léo Duarte, Claudinho, Marcelo e Jonathan Silva; Miqueias, Eduardo Person e José Aldo; Vinícius Paiva, Pablo Diogo e Salatiel. Técnico: Alberto Valentim

São Paulo

O Tricolor Paulista, por sua vez, é o líder do grupo D com 19 pontos. Cinco triunfos, quatro igualdades e duas derrotas. Apesar disso, o Soberano não tem vida fácil nesse confronto. Em caso de vitória do adversário, os comandados por Thiago Carpini terão que torcer para um tropeço de Novorizontino ou do São Bernardo para se classificar. Isso pelo fato dos rivais terem 19 pontos e 18, respectivamente. Jogo de vida ou morte para o tricolor no Paulistão.

Provável escalação: Rafael; Igor Vinicius, Arboleda, Diego Costa e Welington; Alisson, Bobadilla, Lucas Moura, Luciano (James Rodríguez) e Ferreira; Calleri. Técnico: Thiago Carpini

Arbitragem

Árbitro: Raphael Claus

Assistente: Alex Ang Ribeiro e Rafael Tadeu Alves de Souza

Quarto árbitro: Douglas Marques das Flores

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral