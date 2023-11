Claudinei Oliveira comemora e avalia triunfo da Chapecoense sobre o Botafogo-SP: “Se não vencêssemos, não conseguiríamos escapar”

Na tarde deste sábado (11), a Chapecoense conseguiu vencer pelo placar de 2 a 0 a equipe do Botafogo-SP. O confronto que marcou a primeira conquista em casa da Chape, na Arena Condá, no comando de Claudinei Oliveira. O duelo foi válido pela 36ª rodada da Série B.

Claudinei avalia vitória sobre o Botafogo-SP:

“Temos muito mais a comemorar que lamentar. Estou feliz pela vitória e por não ter decepcionado o torcedor”, disse Cláudinei.

Após a vitória, o técnico Claudinei Oliveira ressaltou que o elenco não pode entrar em uma zona de conforto e que deve continuar bem para o seguimento da competição.

O treinador ainda disse, em coletiva, sobre a importância do resultado e da questão da briga na parte de baixo na tabela:

“Desde que cheguei em Chapecó, fizemos dois jogos ruins, contra o Sampaio e o CRB, outros a bola não entrou, não estávamos jogando tão mal. Reta final é importantíssima a vitória. A gente sabia da necessidade de ganhar em casa. Se não vencêssemos, não conseguiríamos escapar”.

O técnico da Chape também analisou a maneira como seu time comportou-se dentro de campo:

“A gente teve tranquilidade para trabalhar a posse, fizemos um jogo dominante, o adversário veio para se defender e buscar o contra-ataque”.

No final da coletiva, Claudinei concluiu falando sobre a união de todos da Chapecoense: “O grupo se uniu, a gente tem que se gostar, pelo menos durante esses 15 dias. Depois que acabar o campeonato, quem não quiser falar com o outro não importa. Agora é hora de união total, para podermos vencer os jogos que restam e escaparmos do rebaixamento”.

Com o êxito, a Chape passa a ocupar a 17ª colocação com 36 pontos, ficando a 1 ponto de sair da zona da degola na Série B. A equipe volta a campo na próxima sexta-feira (17), às 19h, em partida válida pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro da 2ª divisão contra o Ituano, no estádio Dr. Novelli Júnior.