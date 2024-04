Nesse domingo (21), o Atlético recebeu o Cruzeiro pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino 2024 no Sesc Venda Nova. As Cabulosas saíram com a vitória por 4 a 0 e voltaram a vencer após dois jogos sem vitória na competição nacional, subindo para a 4ª colocação com 11 pontos. Já as Vingadoras perderam mais uma na competição e estão na última colocação, com 0 pontos e um saldo de -17, sendo a única equipe que ainda não somou pontos no Brasileirão.

Os gols do jogo foram marcados por Byanca Brasil (3x) e Rafa Andrade. A camisa 10 celeste é a artilheira do Campeonato, com 6 gols marcados, ao lado de Amanda Gutierrez do Palmeiras.

Foto: Gustavo Martins/Cruzeiro

CABULOSAS DOMINAM O PRIMEIRO TEMPO

O primeiro tempo foi todo do Cruzeiro, com a equipe marcando logo no início do jogo com a camisa 10 celeste, que recebeu na entrada da área, invadiu e bateu firme para abrir o placar no Sesc Venda Nova. Logo em seguida, Byanca Brasil cruzou para Rafa Andrade, que cabeceou e Thamirys afastou, mas estava dentro do gol, segundo a arbitragem, marcando o segundo gol celeste no clássico.

O Cruzeiro continuou pressionando, e Byanca Brasil ganhou na velocidade, driblou a goleira do Galo, mas Ingrid chegou na cobertura, deu o carrinho e conseguiu fazer o corte na hora certa para evitar o terceiro gol celeste. A camisa 10 das Cabulosas estava em excelente forma e fez uma linda jogada pela esquerda, passando pela marcação de Thamirys e batendo para o gol. A goleira Stefany não alcançou, a bola tocou no travessão e saiu pela linha de fundo. Na chance mais perigosa das Vingadoras no jogo, Ju Pacheco finalizou no ângulo de Taty Amaro, que foi nela e salvou o que poderia ser o primeiro gol do Atlético na partida.

BYANCA BRASIL BRILHA COM MAIS DOIS GOLS NO SEGUNDO TEMPO

Com o placar de 2 a 0, as Cabulosas diminuíram o ritmo e viram as Vingadoras chegarem com perigo, mas não conseguindo diminuir o placar no clássico. Porém, aos 22 minutos, Byanca Brasil recebeu cruzamento de Limpia Fretes e testou firme para marcar seu segundo gol no jogo e o terceiro do Cruzeiro. E não deu nem tempo de comemorar, pois a capitã celeste marcou mais uma vez após ganhar na corrida da defesa do Galo e finalizou na saída da goleira para completar o seu hat-trick na partida. No fim do jogo, a Raposa teve mais uma chance com Luaninha, que mandou na trave, mas foi isso, e a Raposa golearam o Galo por 4 a 0.

PRÓXIMOS JOGOS:

Agora o Cruzeiro enfrentará mais um clássico, desta vez contra o América, no próximo sábado (27), às 16h, pela sétima rodada do Brasileirão Feminino. Já as Vingadoras viajarão para o Rio de Janeiro para enfrentar o Botafogo, também no sábado (27), às 15h, buscando sua primeira vitória no Campeonato.