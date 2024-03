Para o ano de 2024, a equipe do América Mineiro contou com vários reforços na equipe e a atacante Maisa, de 21 anos, é um deles. Transferida da equipe do Botafogo, onde foi peça fundamental nas competições da equipe carioca, a atleta chega com grande experiência no cenário do futebol feminino.

Motivada e com foco total para representar a equipe das Spartanas, a atleta falou um pouco sobre como foi esse primeiro contato e o que a fez escolher atuar pelos solos mineiros. “Fiquei muito feliz quando a Luiza entrou em contato com a gente. Estávamos analisando algumas coisas, mas depois de escutar mais a fundo fez com que eu escolhesse o América Mineiro pelo projeto, por ser uma equipe que está investindo e que acredita muito no futebol feminino. Então fico extremamente feliz por ser uma das escolhidas a estar aqui representando essa camisa” comentou Maisa.

Neste ano, o América Mineiro atuará em grandes campeonatos como a série A1 do Campeonato Brasileiro Feminino e o Campeonato Mineiro. Com foco nas competições, a atleta comentou suas expectativas para essa temporada. “Minha expectativa é as melhores possíveis, estamos trabalhando muito nessa pré-temporada e agora é a hora de sentir um pouquinho, mas é normal. Espero que seja um ciclo de grandes coisas, estou preparada para esse grande desafio na minha carreira e brigarei por tudo que tiver ao meu alcance por essa camisa” finalizou.