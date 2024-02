Nesse domingo (18), o Corinthians encara o Cruzeiro na Final da Supercopa Feminina em busca do Tri campeonato, a bola rola as 10h30 da manhã, na Neo Química Arena. O Timão tem a vantagem de de decidir o jogo em sua casa, pois teve o melhor saldo de gols da competição.

O Corinthians conquistou a classificação após eliminar o Internacional e a Ferroviária. Nas quartas de final, o Alvinegro do Parque São Jorge bateu a equipe colorada por 4 a 2, nessa partida os gols do Timão foram marcados por Jaqueline, Jheniffer, Millene e Gabi Portilho, já os gols das Gurias Coloradas foram marcados pela jovem atacante Priscila. Já na semifinal, as Brabas ganharam de 2 a 0 da Ferroviária, com gols de Mariza e Gabi Zanotti.

O Cruzeiro para chegar nessa final, venceu a equipe do Real Brasília e a equipe do Avaí Kindermann. Nas quartas de final, as Cabulosas venceram o Avaí Kindermann por 1 a 0, com gol da Byanca Brasil. Já na semifinal, a equipe do Cruzeiro venceu o Real Brasília por 3 a 0, com dois gols de Byanca Brasil e um de Mari Pires.

CORINTHIANS

O time de Lucas Piccinato não contará com a goleira Lelê, que teve um rompimento LCA (Ligamento Cruzado Anterior) na sua última ida para a Seleção Brasileira.

CRUZEIRO

A equipe celeste não tem desfalques confirmados para essa partida.

Histórico dos confrontos

As 2 equipes se enfrentaram 6 vezes em toda a história, e o Timão levou a melhor em todas as ocasiões.

​​​​​​​Possíveis escalações

Corinthians: Kemelli; Tarciane, Mariza, Isabella, Yasmim; Yaya, Ju Ferreira, Gabi Zanotti; Millene, Gabi Portilho, Jaqueline. Técnico: Lucas Piccinato.

Cruzeiro: Taty Amaro; Limpia Fretes, Vitória Calhau, Ana Clara, Camila Ambrózio; Maiara Lisboa, Gaby Soares, Rafa Andrade; Byanca Brasil, Fabiola Sandoval, Marília. Técnico: Jonas Urias.

Arbitragem

​​​​​​​Árbrito: Deborah Cecília Cruz Correia

Assistentes: Bárbara Roberta da Costa e Maira Mastella

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro