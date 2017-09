Paraná vence sem dificuldades e afunda Náutico na zona de rebaixamento da Série B

Na noite desta quinta-feira (26), o Paraná conquistou a sua quinta vitória consecutiva na Série B do Campeonato Brasileiro. Jogando na Vila Capanema, o Tricolor derrotou o Náutico por 3 a 0, pela 26ª rodada do certame nacional. Os tentos paranistas foram anotados por Alemão, Maidana e Robson, todos na etapa complementar.

Com o novo triunfo, o Paraná se manteve na terceira posição, agora com 46 pontos. O Tricolor está atrás apenas de América-MG e Internacional, que se enfrentam nesta quarta-feira (27), no encerramento da rodada - ambos possuem 48 pontos. O próximo adversário do clube paranaense será o Figueirense, na sexta (29), às 19h15, no Estádio Orlando Scarpelli.

Cada vez mais afundado na zona de rebaixamento, o Timbu é o vice-lanterna da competição, com 20 pontos. O Goiás, 18º, tem oito pontos de vantagem. A equipe pernambucana volta a campo no próximo sábado, às 16h30 (de Brasília), no Estádio Lacerdão, diante do Boa Esporte.

Paraná pressiona, mas peca nas finalizações e só empata

Embalado por quatro vitórias seguidas, o Paraná contou com o apoio de sua apaixonada torcida para buscar mais um resultado positivo. Mas, apesar de toda a festa em empolgação, foi o Náutico quem teve a chance de abrir o marcador, ainda no primeiro minuto. Manoel cobrou falta na área levantando a bola na área. Rafael Ribeiro, sem marcação, cabeceou a bola por cima, desperdiçando uma grande oportunidade.

Com maior volume de jogo, o time da casa conseguia criar as melhores situações. No entanto, o que chamava a atenção eram as conclusões mal aproveitadas. No total, foram sete finalizações erradas da equipe paranista no primeiro tempo. O Náutico, por sua vez, estava com suas linhas recuados. O Timbu, apesar da postura defensiva, chegou a assustar o goleiro Richard com uma boa chegada de Sueliton, fazendo cruzamento para Ávila.

Em jogada de contra-ataque, Gabriel Dias quase marcou aos 23’. Vitor Feijão arriscou de fora da área e a bola tirou tinta da meta defendida por Jeferson no minuto 40. O Tricolor dominava amplamente a partida, mas não conseguia transformar a superioridade técnica em lances perigosos. No último minuto da primeira etapa, Diego Miranda foi derrubado dentro da área, no entanto, a arbitragem nada marcou. O lance gerou reclamação pelo lado pernambucano e um princípio de confusão entre os jogadores, mas a etapa inicial foi encerrada sem gols.

Tricolor corrige falhas e vence com autoridade

O enredo do segundo tempo foi completamente diferente do primeiro. Se antes o Paraná dominava o jogo mas apresentava dificuldades para concluir suas jogadas, o Tricolor voltou do intervalo disposto a corrigir os erros. Logo no primeiro minuto, Alemão pegou de primeira o cruzamento feito por João Pedro e inaugurou o marcador: 1 a 0.

Em desvantagem, o Náutico esboçou uma reação. Aos oito minutos, Iago arriscou de fora da área, a bola desviou pelo caminho e quase surpreendeu o goleiro Richard. A resposta tricolor veio na sequência. Aproveitando cobrança de escanteio de João Pedro, Maidana desviou a bola com o pé direito para o fundo da rede, ampliando o placar: 2 a 0.

As substituições feitas pelo técnico Roberto Fernandes não surtiram efeito, diferente das mexidas do não mais interino Matheus Costa. O Alvirrubro reforçou a marcação no meio-campo, mas continuou sofrendo pressão dos anfitriões. Robson, que estava em campo apenas há cinco minutos, marcou um golaço para confirmar a vitória paranista. Aos 23’, após cobrança de escanteio, o atacante ficou com a bola, passou por três marcadores e finalizou com categoria, marcando um golaço: 3 a 0. O Náutico sentiu o golpe e não conseguiu reagir, sofrendo a sua 16ª derrota no campeonato.