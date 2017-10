Paraná supera Vila Nova e abre vantagem na luta pelo acesso

INCIDENCIAS: Partida válida pela 31ª rodada da Série B do Campeonato brasileiro 2017, no Estádio da Vila Capanema, em Curitiba, PR. Público total: 10.639 torcedores; Renda: R$ 249.205,00

Em confronto direto na briga pelo acesso, o Paraná bateu o Vila Nova por 1 a 0 e se conseguiu mais um resultado essencial para garantir o retorno à Série A. Felipe Alves, que não marcava há mais de quatro meses, saiu do banco e deu a vitória aos paranistas, que venceram a 10ª partida seguida em casa na Série B.

Com 56 pontos, o Paraná subiu para a vice-liderança, mas América-MG (56) e Ceará (55) ainda podem ultrapassar até o fim da rodada. Já o Vila Nova permanece em 5º, com 51, agora a cinco de seu rival desta terça-feira (24) - os goianos ainda podem ser ultrapassados pelo Oeste, que tem 49.

Fechando sua sequência de confronto diretos, o Paraná recebe na próxima terça-feira (31) o Oeste, às 21h30. Já o Vila Nova joga mais uma vez fora de casa: na sexta-feira (3) enfrenta o Paysandu, em Belém, às 21h30. Jogos no horário de Brasília

Vila Nova assusta mais em primeiro tempo sem gols

Dentro de suas características, Paraná e Vila Nova fizeram um primeiro tempo equilibrado na Vila Capanema. Os mandantes tiveram mais posse de bola - 55% - e finalizaram mais (sete contra três), mas os goianos conseguiram achar espaços para contra-atacar e tiveram as oportunidades mais perigosas da primeira etapa.

Com dificuldades para pisar na área rival, o Paraná teve na bola parada e nas finalizações de longe armas para tentar assustar o goleiro rival. A única finalização certa do time no primeiro tempo veio aos 16. Gabriel Dias trocou passes com Renatinho na entrada da área, teve espaço e arriscou de longe, mas Luis Carlos segurou em dois tempos.

Em sua primeira chegada, o Vila quase abriu o placar. Aos 25, depois de jogada pela direita, Lourency tocou para Alan Mineiro, que limpou Vinícius Kiss na entrada da área e mandou no ângulo, mas Richard voou e evitou o primeiro do jogo.

Mesmo com o domínio territorial da partida, o Paraná parou no ótimo sistema defensivo colorado e teve dificuldades para abrir espaços para ameaçar Luis Carlos. Do outro lado, o Vila quase conseguiu seu gol em mais uma de suas jogadas características. Aos 39, em contra-ataque puxado pela direita, Mateus Anderson atravessou para a esquerda e Alípio ajeitou na entrada da área, arriscou chute colocado e mandou na trave esquerda paranista.

Felipe Alves sai do banco para garantir vitória paranista

Diferente do primeiro tempo, o Paraná conseguiu abafar o Vila Nova, e, além de criar mais chances, evitou os ataques rivais. Logo aos 4, em grande arrancada pela direita, Cristovam deu uma meia-lua em Wesley Matos e cruzou para a área. Alemão desviou e Vitor Feijão desviou de cabeça, mas a bola subiu e fora por cima do gol.

Aos 13, em cobrança ensaiada de falta, Renatinho colocou na área, Maidana ajeitou e Brock apareceu livre para finalizar, mas mandou de canhota por cima. Em busca de aumentar o dinamismo de seu ataque, Matheus Costa trocou Alemão e Vitor Feijão por Felipe Alves e Giovanny.

E a opção do treinador fez a diferença na Vila Capanema. Aos 31, após cruzamento da direita, Cristovam lançou para a área, a Wesley Matos desviou e a bola sobrou para Felipe Alves, que ficou livre e tocou para o gol, voltando a marcar após quatro meses e abrindo o placar em Curitiba.

Atrás no placar, Hemerson Maria colocou o centro-avante Tiago Adan no lugar de PH, aumentando a estatura de seu ataque. Mas, precisando sair de sua característica, o Vila Nova pouco assustou o Paraná na reta final da partida. A única oportunidade veio em bola parada. Aos 43, em falta cobrada por Wallyson, Bruno Padro apareceu na segunda trave e desviou livre de cabeça, mandando muito perto do ângulo de Richard. Assim, o Tricolor confirmou a melhor campanha como mandante na Série B e venceu duelo essencial na luta pelo acesso.