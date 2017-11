Torcida do Paraná responde e promete casa cheia para despedida da Série B contra Boa Esporte

Divulgação / Paraná Clube

O jogo diante o Boa Esporte marca a despedida do clube na Série B, após 10 anos disputando-a. A partida acontecerá no Estádio Couto Pereira, do rival Coritiba, às 17h30 deste sábado (25). Os dois times não tem muito o que fazer na competição.

O Boa Esporte é o nono colocado na competição, com 49 pontos e pode no máximo chegar a oitava posição, passando o Juventude. Já o Paraná é o quarto com 63 podendo ultrapassar o Ceará que está com 64 e terminar o ano como terceiro colocado.

O destaque então vai para a torcida do Paraná que em dois dias de vendas já esgotou os ingressos para o jogo. O clube lançou a promoção “Quanto vale?” que o torcedor pudesse escolher quanto ele iria pagar pelo ingresso, que teve preço mínimo de R$ 20,00.

O lucro será revertido para o pagamento da premiação de atletas e funcionários do clube. "Trouxemos o jogo para um estádio maior e tornamos a partida em mais um momento de união. Esperamos que os paranistas venham e contribuam com quanto puder. Se tem condição de pagar R$ 20? Paga vinte. Acha que vale mais e pode pagar R$ 50, paga cinquenta. Esse dinheiro será muito importante para o clube neste fechamento de ano", disse o presidente Leonardo Oliveira.