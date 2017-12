Para suprir ausência de Marcos, Paraná contrata goleiro Luis Carlos

Última temporada do goleiro pelo Paraná foi em 2014 (Foto: Divulgação/Paraná)

Com a aposentadoria do ídolo Marcos em 2017, ficou evidente que o Paraná precisaria contratar outro goleiro para compor o elenco tricolor. Para não errar, o Tricolor da Vila decidiu trazer um velho conhecido da torcida. Luis Carlos, que começou nas divisões de base do clube e estava há 5 anos longe do Paraná, foi contratado junto ao Vila Nova.

Na última temporada pelo Vila Nova, clube ao qual chegou no meio do 2017, Luis Carlos logo assumiu a titularidade, disputando 26 partidas na Série B do Campeonato Brasileiro. A transferência para o clube goiano se deu pelo fato dele não ter conseguido espaço no Figueirense, na disputa do Campeonato Catarinense e na própria segunda divisão.

Depois de ter deixado o Paraná, ainda com 26 anos, Luis Carlos ganhou destaque no Ceará, onde participou tanto da recuperação que livrou o time de ser rebaixado para a Série C, em 2015, como ficou à poucos pontos de conseguir o acesso em 2016. Logo após isso, ele se transferiu para Portuguesa e Guarani, onde teve poucas oportunidades.

Já na campanha do Vila, ele foi um dos responsáveis pelo time ter a quarta melhor defesa da competição, o que proporcionou ao time goiano, a permanência no G4 por muitas rodadas, mas o declínio da equipe no segundo turno, fez com que ele terminasse apenas em 7º, com 58 pontos. O desejo do goleiro era ficar no Vila Nova, mas problemas pessoais o fizeram voltar ao futebol paranaense.

Richard

A situação do goleiro, que foi um dos principais responsáveis pelo acesso do Paraná, segue indefinida. Se por um lado, a diretoria paranista tenta comprar os direitos do jogador junto ao Água Santa, ele tem recebido inúmeras propostas de outros times, o que pode inviabilizar a sua renovação. Se isso se confirmar, o Paraná terá que ir atrás de um outro goleiro.