Paraná confirma acerto com volante Jorge González junto ao Cerro Porteño

González já está treinando com o grupo (Foto: Rodrigo Sanches / Paraná)

Na última semana, o Paraná anunciou várias contratações que irão reforçar o elenco tricolor a partir da temporada 2018. Com a proximidade do começo do Campeonato Paranense e a preparação em pleno vapor, esses reforços continuam a chegar. Dessa vez, foi oficialmente confirmada a chegada do volante Jorge "Torito" González, que estava no Cerro Porteño.

González, de 29 anos, fez toda sua carreira no futebol paraguaio, começando pelo Libertad, clube onde foi formado. Após três anos, deixou o clube para enfrentar desafios no Tacuary e Rubio Ñu. Em 2010, voltou pro clube alvinegro e aí sim conseguiu se firmar, passando seis anos e fazendo mais de 100 jogos.

Volante ganhou destaque quando atuou pelo Libertad-PAR (Foto: JUAN MABROMATA / AFP/ Getty Images)

Depois dessa longa passagem, ele se transferiu para o rival Cerro Porteño, onde fez apenas um jogo em toda a temporada. Segundo o jogador, atuar no Brasil é um verdadeiro sonho de sua carreira, que o fez, inclusive, abdicar de mais um ano de contrato que tinha com o El Ciclón, garantindo que trará para o Tricolor da Vila, a sua experiência internacional.

“No Paraguai, o objetivo era ir para a Libertadores para enfrentar os times brasileiros. Estou muito feliz por esta oportunidade de disputar a primeira divisão do Brasil. Tinha mais um ano de contrato lá no Cerro. Abri mão para realizar esse sonho de jogar no Brasil", ressaltou.

"Vou trazer a minha experiência, inclusive de competições continentais, para ajudar o Paraná", finalizou o volante.