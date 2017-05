Paysandu inicia busca pelo bicampeonato da Copa Verde em decisão contra Luverdense

O Paysandu entra em campo na noite desta quinta-feira (04) em busca de aumentar sua galeria de troféus. O time paraense busca o bicampeonato da Copa Verde em duelo contra o Luverdense. O primeiro duelo da decisão será disputado na Arena Pantanal, em Cuiabá, às 20h30. O time paraense tenta repetir o feito conseguido no ano passado, quando conquistou em questão de dias os torneios estadual e regional. O vencedor tem vaga garantida nas oitavas de final da Copa do Brasil 2018.

Em todas as decisões, uma equipe paraense esteve presente. Vai ser a terceira vez do Papão da Curuzu e o clube vai tentar igualar o retrospecto, uma vez que o Pará tem um título e dois vice-campeonatos. Por sua vez, será o segundo ano que um confronto entre Mato Grosso x Pará decide o torneio regional. Na edição de 2015, o Cuiabá levou a melhor sobre o Clube do Remo ao vencer por 6 a 5 no placar agregado.

Por título inédito, Luverdense tenta desconsiderar retrospecto na capital

O Luverdense tem sucesso pela primeira vez na competição disputada em seu quarto ano. O melhor desempenho da equipe foi um quarto lugar em 2015. Porém, não atuou em seu estádio, em Lucas do Rio Verde. O Passo das Emas recebeu aval do Corpo de Bombeiros e a Prefeitura corre contra o tempo para adequar arquibancadas metálicas. A expectativa é que o palco esportivo possa estar pronto no fim deste mês de maio, com o fim do período de chuvas.

"São detalhes técnicos, como fortalecer a estrutura, trocar algumas peças que não estão de acordo. Também estamos mexendo com as arquibancadas de cimento e queremos finalizar tudo o quanto antes. O importante é o principal ponto que estávamos em busca que era a liberação do Corpo de Bombeiros. Agora é só colocar em prática nosso projeto e finalmente deixar tudo pronto para o Luverdense jogar em sua casa", explicou o Secretário de Esportes de Lucas do Rio Verde, Marcelo Dal Berto.

Se jogasse em Lucas do Rio Verde, o retrospecto seria completamente favorável, uma vez que o time não perde há 19 partidas consecutivas. Porém, por maior arrecadação e por não ter laudos do Corpo de Bombeiros, a diretoria do LEC decidiu colocar o primeiro duelo da decisão na Arena Pantanal, onde o histórico é negativo. Foram quatro confrontos, com apenas uma vitória e três derrotas.

Após superar Ceilândia, Rio Branco-ES e Rondoniense, o Luverdense tenta o inédito título em meio à disputa do Campeonato Mato-Grossense. A única dúvida do técnico Júnior Rocha é a escalação do atacante Rafael Silva. O jogador se lesionou no dia 30 de abril, passou pela fase de transição e deve voltar à titularidade. Se isso acontecer, o Verdão do Norte deve contar com força máxima.

Paysandu tenta impor experiência no torneio para conseguir bicampeonato

Nas três edições anteriores da Copa Verde, o Paysandu mostrou que é um dos times favoritos a conquistar o torneio, uma vez que disputou duas decisões e uma semifinal. Em mais uma final, o time busca o bicampeonato. Apesar da experiência e da disputa em paralelo pelo bicampeonato paraense contra o Clube do Remo, o elenco mostra foco no confronto contra o Luverdense.

Por questões logísticas, a delegação bicolor ficou em Goiânia, onde finalizou as atividades preparatórias para a final. O zagueiro Gilvan, o volante Wesley e o atacante Bergson sentiram desconforto muscular, foram poupados e ficaram em Belém. A tendência é que o lateral-direito Ayrton e o volante Augusto Recife também sejam poupados, embora façam parte da delegação.

Mesmo preocupado com o time que vai entrar em campo, o técnico Marcelo Chamusca afirmou que tem um bom elenco, que o ajuda a suprir as necessidades, além de destacar o foco da equipe no primeiro confronto em busca da taça regional. Na competição, o Papão da Curuzu passou por Galvez-AC, Águia de Marabá e Santos-AP.

"Nós temos um bom elenco. Já provamos ao longo das competições. Estamos utilizando essa estratégia de rodízio no time desde o início da temporada e em algumas partidas utilizamos bases dos atletas que atuam menos. Então isso nos dá a garantia de que temos um elenco bem qualificado. Todos os jogadores estão muito bem preparados, com bom entendimento e leitura de jogo. Quem eu precisar para entrar nesta quinta-feira vai estar preparado. Portanto, a minha preocupação não é com quem sai, e sim de dar as melhores condições aos três atletas que estão sentindo lesão, para que domingo eles estejam preparados para a batalha final, em que nós vamos muito fortes. Agora, apesar do clássico de domingo, nosso foco está no Luverdense", declarou Chamusca.