Embaixador do Ultimate, Rodrigo Minotauro afirma que UFC Fortaleza terá cearenses

(Foto: Getty Images)

Ex-atleta, Rodrigo Minotauro retorna a Fortaleza como embaixador do UFC no evento que acontecerá na capital cearense no dia 11 de março. No evento de lançamento da venda de ingressos para o UFC Fortaleza, Minotauro afirmou que a organização pretende ter até três cearenses no octógono.

"Nós estamos trabalhando para ter três cearenses no octógono. É a segunda vez que o UFC vem para cá e acredito que devemos valorizar os lutadores daqui", disse Minotauro. O ex-campeão interino do Ultimate enfatizou que a preferência é para que, pelo menos, Rony Jason e Godofredo Pepey estejam no tatame.

Minotauro descartou a possibilidade de um novo embate entre Jason e Pepey - eles decidiram a final peso-pena do The Ultimate Fighter Brasil 1. A tendência é de que atuem em combates diferentes, caso sejam confirmados. Sobre a presença da atleta Viviane Sucuri, Minotauro praticamente descarta a possibilidade. Viviane lutou no UFC 206, em dezembro, e venceu a canadense Valérie Létourneau.

"O card feminino ainda não tem muitas opções em todas as categorias. Isso dificulta mais para acertar muitas lutas. Então, não é algo garantido", falou o embaixador do UFC.

Com ingressos a partir de R$ 75, o UFC Fortaleza inicia vendas na quarta

Nesta terça-feira (17), o Ultimate anunciou o preço dos ingressos para o evento na capital cearense. O UFC Fortaleza ocorrerá no Centro de Formação Olímpica (CFO), e os ingressos começam a ser vendidos nesta quarta-feira (18), a partir de 10h, pela internet, além da loja oficial do UFC no Shopping Iguatemi Fortaleza e nos pontos de venda credenciados.

Esta será a segunda passagem da organização por Fortaleza. A capital do Ceará recebeu o UFC em junho de 2013, na final do The Ultimate Fighter Brasil 2. O ingresso mais barato custa R$ 75, na meia-entrada da “cadeira superior”, e o mais caro é a inteira para o setor “octógono premium” - o custo é de R$ 850.