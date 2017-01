Werdum desafia Cigano para lutas por cinturão interino e em academia

(Foto: Getty Images)

A rivalidade entre Fabricio Werdum e Junior Cigano tem se intensificado cada vez mais. Cigano afirmou em entrevista ao site "MMA Junkie" que Werdum recusou enfrentá-lo em três oportunidades recentemente. O "Vai Cavalo" não gostou das afirmações e rebateu as falas do rival ao Portal do Vale Tudo nesta semana.

“Vi que o Stipe Miocic está com problema no contrato, está querendo aumentar a bolsa para renovar, então se ele não lutar, como eu sou o primeiro colocado do ranking, eu desafio o Cigano para uma luta pelo cinturão interino. E não é só isso. Depois dessa luta, independentemente do resultado, eu vou à academia dele (American Top Team) para lutarmos lá dentro, eu e ele, negócio de homem mesmo, para acabar essa palhaçada de falar que eu estou fugindo. Vou mostrar para ele quem é que foge, mostrar como era nas antigas, mostrar que ele é um guri de merda que chegou ontem e está se fazendo de bobo”, declarou Werdum. “Quem ganhar essa luta a portas fechadas vai ter direito de postar o resultado nas redes sociais para a galera ver quem é quem”.

Segundo Werdum, o duelo "a portas fechadas" aconteceria na American Top Team e seria nos moldes das primeiras edições do UFC, quando o MMA era conhecido como vale-tudo.

“Vou ligar para o Libório (líder da ATT), que é meu amigo, o respeito muito, e como sinal de respeito, avisá-lo que estou chegando com a minha equipe para lutar com o Cigano. Pego o avião com o Rafael Cordeiro e meu irmão e vou à academia dele fazer uma luta a portas fechadas, até alguém bater ou nocautear, não tem tempo, não tem round, não tem nada, nem esse negócio de parar porque não está aguentando, porque está cansado. Só para quando alguém bater ou for nocauteado, na moda antiga mesmo”.

Werdum reforçou o desafio e ainda provocou ao dizer que Cigano sofre de algum tipo de retardo mental devido às pancadas sofridas nos embates em que perdeu para Cain Velasquez.

“Ele fica falando besteira, dizendo que eu sou uma mentira que deu certo, e eu vou mostrar para ele que não é assim. Ele está pensando que eu sou aquele lutador do passado, mas eu vou mostrar a realidade para ele. Esse é o desafio que eu estou lançando para o Cigano, que está retardado, só fala besteira, acho que é efeito das pancadas que ele tomou do Cain Velásquez”, finalizou.