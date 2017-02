Germaine de Randamie oferece revanche a Holly Holm após polêmicas no UFC 208

(Foto: Getty Images)

A recém coroada campeã peso-pena do UFC, Germaine de Randamie, clamou por uma revanche imediata com Holly Holm, após todas as controvérsias que envolveram a luta, graças a golpes da holandesa após o soar do gongo em algumas oportunidades. A campeã inaugural foi à sua conta no Facebook para defender-se e ofereceu a revanche à ex-campeã peso-galo.

(Foto: Reprodução/Facebook)

"Acordei ontem com muito apoio e muita controvérsia. Eu devia estar na melhor das ondas agora, mas após minha longa viagem de volta à Holanda, não consegui parar de pensar no que aconteceu na noite passada e em alguns críticos tentando diminuir o que deveria ser um dos melhores momentos da minha carreira. Eu quero dizer que foi uma batalha acirrada com muita emoção, mas eu NÃO SOU uma lutadora suja. Eu sempre treinei para lutar até o final ou até o árbitro interromper. Eu nunca golpeei por cima ou ao redor do árbitro para dar um golpe sujo na Holly. Não tenho nada além de respeito pela Holly e pelo UFC, e por causa disso eu quero dizer agora que acho que devo à Holly e aos fãs fazer esta luta de novo, para garantir que a vencedora deste cinturão histórico fique claríssima. Holly, vamos lutar de novo. Muito respeito, osss", escreveu de Randamie.

Holm, questionada sobre a postagem da atleta europeia, vê com bons olhos a possibilidade. "Quando você tem mais da metade das pessoas dizendo que a luta deveria ter ido para o outro lado, geralmente isso justifica uma revanche", disse a ex-campeã dos galos na coletiva de imprensa pós-UFC 208. Já o empresário de Holm, Lenny Fresquez vê com menos certeza a possibilidade da revanche oferecida por Germaine. "Eu não sei se queremos lutar na divisão de trapaceiros - temos uma garota que toma drogas e uma que não segue as regras", disse ele ao site MMAjunkie.

De Randamie está atualmente esperando por um prognóstico em uma lesão ligamentar em sua mão. Na entrevista pós-luta, a holandesa disse que sofreria uma cirurgia antes de seu próximo combate, garantido por Dana White que seria com Cris Cyborg. Após essa possibilidade de revanche entre de Randamie e Holm ser levantada, Cyborg acusou a nova campeã de dar desculpas para não enfrentá-la, e disse duvidar que a revanche entre a holandesa e Holly Holm aconteça.

"É engraçado. Elas sabiam antes de entrar no cage que quem venceria enfrentaria a Cyborg. Soa engraçado, ela diz que tem a lesão quando ia enfrentar a Cyborg, e depois quer a revanche com a Holly Holm. Acho que essa luta, a revanche, não vai acontecer. Foram muitas lutas sem graça. Gosto mais de lutas que terminam mais cedo, que não vão para os pontos, são mais empolgantes. Acho que a revanche não venderia pay per view, duvido que aconteça", declarou a lutadora brasileira em entrevista a Ariel Helwani, no podcast "The MMA Hour" na segunda-feira.

Ao MMA Junkie, Cyborg afirmou que se de Randamie não está pronta para a luta, provavelmente lutará contra a adversária número um para o cinturão. Cyborg falou também sobre a lesão de Germaine.

Isso não é comigo. O UFC tem que lidar com isso, e eu só tenho que continuar treinando. Se ela tem que fazer cirurgia em suas mãos, com certeza, o UFC vai tomar conta disso".

A brasileira ainda afirmou que de Randamie precisa se agilizar. "Ela não tem que querer (lutar comigo). Ela tem que lutar comigo. Eu sou a candidata número um. Eu sou a campeã mundial há 10 anos, e ela já sabe, quando ela defender o cinturão, eu serei a próxima luta dela". Sobre quando a luta acontecer, Cris Cyborg está confiante quanto ao resultado."Eu sinto que sou uma lutadora de MMA, e ela é apenas uma striker. E vamos lutar no MMA. Estarei preparada para qualquer situação. Vamos ter que ver se ela está preparada para qualquer situação".