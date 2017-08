Rogério Minotouro enfrentará Jared Cannonier nos Estados Unidos, em novembro

Foto: Brazil Photo Press/Getty Images

Longe dos tempos áureos, o peso meio-pesado Rogério Minotouro Nogueira voltará ao octógono do UFC. O brasileiro irá encarar o americano Jared Cannoier. Os atletas farão o co main event em Norfolk, no estado da Virgínia no dia 11 de novembro. O acordo foi anunciado nesta quinta-feira (10).

Minotouro tem 41 anos de idade e é o 11° primeiro do ranking da categoria atualmente. O baiano tem em seu cartel 22 vitórias e nove derrotas, tendo o último resultado positivo no UFC 198, em maio do ano passado, nocauteando Patrick Cummins.

Em novembro do ano passado, fez o evento principal do UFC Fight Night São Paulo, quando foi nocauteado no terceiro round por Ryan Bader, que hoje não está mais no plantel de lutadores do Ultimate. Em junho, Rogério iria encarar o sueco Ilir Latifi no UFC Oklahoma mas se retirou do card com uma lesão na cervical.

Cannonier não é tão novo, tem 32 anos de idade, mas é uma injeção de sangue novo na rasa categoria do meio-pesado. O atleta tem 10 vitórias e apenas duas derrotas, uma delas para o brasileiro Glover Teixeira no UFC 208, em janeiro deste ano. No Ultimate, Jared conta com três vitórias, duas delas na atual faixa de peso e a última em juhlo deste ano, aplicando um nocaute no compatriota Nick Roehrick.

Cannonier comemorando nocaute sobre Roehrick (Foto: Rey del Rio/Getty Images)

O evento nos Estados Unidos ainda não tem um main event definido.

UFC Fight Night Norfolk (EUA):

Peso-meio-pesado: Rogério Minotouro x Jared Cannonier

Peso-médio: Cezar Mutante x Nate Marquardt

Peso-meio-pesado: Marcel Fortuna x Jake Collier