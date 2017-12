Georges St Pierre abre mão do cinturão dos médios e UFC marca Whittaker vs Rockhold em 2018

Foto: Jeff Bottari/Zuffa LLC/Getty Images

Com quatro anos longe do octógono, Georges St. Pierre voltou em grande estilo, após finalizar Michael Bisping e faturar o título dos médios do UFC. Mas o momento de glória durou pouco mais de 30 dias. Nesta quinta-feira (07), o canadense afirmou que abandona o cinturão depois de conquistá-lo no UFC 217.

A informação foi confirmada pelo Ultimate. O lendário atleta de MMA sofre de colite ulcerosa, doença inflamatória que ataca o intestino e afirmou só pensar em lutar após o tratamento, ainda sem saber qual seu destino. “Eu preciso de um tempo para focar na minha saúde. Pelo respeito que tenho pelos atletas do nosso esporte, não quer segurar a divisão. Vou abrir mão do meu cinturão e, quando estiver saudável, vou trabalhar com o UFC para determinar o próximo passo na minha carreira”, disse GSP.

O posto de campeão, que rodou bastante após a derrota de Anderson Silva para Chris Weidman em 2103, agora está vazio. Mas o Ultimate já agendou lugar e data para colocar alguém no trono. O australiano campeão interino da categoria Robert Whittaker vai encarar o ex-campeão da categoria, o americano Luke Rockhold no UFC 211, que será realizado em Perth, Austrália. Whittaker encabeçará card em sua casa no próximo dia 11 de fevereiro.