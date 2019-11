Em noite de vitória filipina, Esquiva Falcão garante segunda vitória no boxe profissional

Com um triunfo por decisão dos juízes (60/54, 60/54, 60/53), na noite de 12 de abril, em Las Vegas, Esquiva Falcão chegou à sua segunda vitória em duas lutas como boxeador profissional. Com o calendário recheado de oportunidades, o medalhista de prata nas Olimpíadas de Londres, volta a lutar no dia 31 de maio, na China, sem adversário definido até então. O lutador também já tem contrato assinado para subir ao ringue no mês de julho.

Esquiva Falcão dominou Publio Pena por seis rounds. Foram sequências velozes e certeiras que castigaram o americano. O nocaute não veio. Mas a segunda vitória do brasileiro no boxe profissional foi por decisão unânime, em uma noite importante onde todos estavam ansiosos para verem Manny Pacquiao e Timothy Bradley.

A luta oscilou entre a rapidez e a cautela. Com a vitória teoricamente garantida no último round, Falcão manteve a postura mais defensiva, impondo uma distância segura de Pena por alguns instantes. Faltando minutos para o fim, o americano conseguiu arriscar um golpe perigoso, mas nada capaz de abalar o domínio do brasileiro, que ainda aplicou vários jabs até o término da luta.

O adversário do brasileiro não mostrou perigo para Esquiva, mas se manteve vivo no duelo. Publio saiu com o rosto muito inchado e alguns hematomas. Apesar dos elogios para Esquiva, o americano mandou um recado para o brasileiro.

Sabendo de que foi vencido por um boxeador melhor, ele acredita que o medalhista olímpico pode se dar melhor em uma categoria abaixo dos 72,6kg, já que os golpes aplicados pelo capixaba não o derrubaram e nem o deixaram próximo de um nocaute. Segundo Publio, Esquiva não tem força para lutar nos médios. Mas a Top Rank não pensa assim e pretende manter o brasileiro na mesma categoria.

Confira os melhores momentos do combate:

No evento principal, Pacquiao volta a brilhar

Além da luta de Esquiva Falcão, a noite em Las Vegas reservava ao público a esperada revanche entre o filipino Manny Pacquiao e o americano Timothy Bradley. Quando se enfrentaram em 2012, o resultado que deu a vitória ao americano não agradou a todos e deixou uma grande dúvida aos que acompanharam o duelo.

Para tirar a prova, os dois entraram no ringue com cede de vitória. A luta aconteceu no mesmo local do primeiro encontro entre os boxeadores, na arena MGM Garden. Porém, Pacquiao não deu margens para a dúvida e dominou o combate. Desta vez, os juízes Judges Craig Metcalfe, Michael Pernick e Glenn Trowbridge deram a vitória para o filipino que voltou a ser dono do cinturão da OMB.

Pacquiao afirma que, sabia que tinha de fazer mais nessa luta do que fez na anterior. Bradley disse que machucou a panturrilha no início do combate, mas aplaudiu a decisão dos juízes e reconheceu a superioridade do rival, parabenizando Pacquiao ainda no ringue selando uma grande noite para os fãs da nobre arte.

