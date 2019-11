Luke Rockhold aplica uma guilhotina e vence Michael Bisping na luta principal do UFC Sydney

A noite do sábado (8), pelo horário de Brasília, foi a data em que ocorreu o Ultimate Fighting Championship (UFC) Sydney, no Allphones Arena, na Austrália. Esse foi o quarto evento do UFC que aconteceu em Sydney e sexto na Austrália, o último no território australiano havia sido o UFC on FX: Alves vs. Kampmann, em 3 de março de 2012. A luta principal foi entre dois dos melhores médios do mundo, o americano Luke Rockhold e o inglês Michael Bisping. Todas as 11 lutas terminaram sem a decisão dos juízes. Nocautes ou finalizações garantiram os resultados dos confrontos.

Michael Bisping tem 35 anos e está no UFC desde 2006, quando foi campeão do TUF 2. Luke Rockhold tem 30 anos e é ex-campeão do Strikeforce. Só foi derrotado duas vezes na carreira, e vem de duas vitórias seguidas, sobre Costas Philippou e Tim Boetsch. Estes dois lutadores fizeram o principal confronto do evento em solo australiano.

No segundo round Rockhold conectou dois chutaços: um de direita no rosto, e uma canelada de esquerda na têmpora. Bisping caiu seminocauteado, e Rockhold aproveitou com uma guilhotina de uma mão só. Esta edição do UFC teve um recorde no Ultimate moderno: 11 lutas, todas encerradas com nocaute ou finalização.

Chute certeiro garante a vitória de Brimage

A primeira luta do card foi entre Jumabieke Terxun e Marcus Brimage, pelos pesos-galos. Veterano do The Ultimate Fighter (TUF) 14, Marcus Brimage foi o primeiro a entrar no octógono. Ele vinha de dois reveses seguidos, para Conor McGregor e Russell Doane. O chinês Jumabieke Tuerxun vinha de duas derrotas no UFC, as duas primeiras de sua carreira. Antes disso, tinha 14 vitórias na carreira.

Brimage começou na base de canhoto, Tuerxun de destro. O americano deu um chute baixo e se movimentou bastante. Os diretos de esquerda foram os destaques do lutador. Mais adiante Tuerxun soltou um direto e levou um forte chute de direita. Não resistiu e caiu nocauteado.

Australiano aplica golpe de judô e garante a vitória

Pelos pesos-médios, Luke Zachrich e Daniel Kelly fizeram o segundo combate do evento. Daniel Kelly é australiano, tem 37 anos e participou do TUF Nations. Antes disso, foi judoca e competiu nas Olimpíadas, em que foi sétimo colocado. Na carreira no MMA, chegou à luta invicto em sete combates. Luke Zachrich é americano e tem 33 anos de idade. O peso-médio vem de triunfo no UFC, sobre o brasileiro Guilherme Bomba.

Kelly começou enquadrando Zachrich e jogando golpes. O americano respondeu com jab e direto, e o nariz de Kelly logo ficou marcado. O australiano cruzou e acertou um chute baixo pelo lado de fora. Zachrich respondeu com bons golpes, mas levou um diretaço de Kelly. O australiano fintou um ataque em cima e foi nas pernas, mas Zachrich defendeu. O australiano enquadrou o americano e eles saíram na trocação franca. Ambos conectaram bons golpes e Kelly derrubou Zachrich com um golpe do judô. Zachrich tentou uma chave de braço, Kelly se livrou, fez a transição e Zachrich perdeu o protetor bucal. Kelly agarrou a kimura e Zachrich bateu.

Na primeira virada da noite, Clements sai com a vitória

Pelos pesos-meio-médios, Vik Grujic e Chris Clements protagonizaram o terceiro combate. O canadense Chris Clements não lutava há mais de um ano por causa de lesões e fez seu retorno ao octógono na Austrália. Vik Grujic, apelidado de "Espartano", foi membro do TUF Nations vem de triunfo sobre Chris Indich por nocaute técnico.

Grujic já buscou a perna e a luta agarrada. Com uma passada de perna do judô, ele derrubou o canadense e caiu por cima na meia-guarda. O australiano quase conseguiu a montada, mas Clements escapou. Clements aproveitou o espaço e acertou um overhand de direita que balançou Grujic. Ele partiu para cima, mas o australiano o agarrou no clinche. Clements tentou se soltar e jogou cotoveladas. Clements se soltou e acertou uma joelhada. O canadense acertou cruzados e uppers até o australiano cair.

Smolka e Vaculik protagonizam uma luta de três rounds em Sydney

Louis Smolka e Richie Vaculik se enfrentaram na categoria dos moscas. O havaiano Louis Smolka aceitou a luta de última hora em substituição ao lesionado Ray Borg. O australiano Richie Vaculik tem 31 anos de idade e é natural de Sydney. Ele vem de vitória sobre Roldan Sangcha-an em junho.

Smolka soltou um pisão lateral alto no vazio. Os dois soltaram jabs e tocaram o rosto do adversário. Vaculik acertou mais. Ele conectou um direto e Smolka sentiu. No segundo round, Vaculik acertou um bom upper. Smolka voltou mais atento e esquivou de alguns golpes. Ele trocou de base e acertou chute alto de esquerda. No último round, Smolka acertou um pisão lateral na cabeça e Vaculik caiu. O havaiano foi com tudo para encerrar a luta com golpes, e o árbitro interrompeu com um nocaute técnico.

Sam Alvey vira o jogo e vence no primeiro round

E no combate pelo peso-médio, Sam Alvey e Dylan Andrews lutaram. Sam Alvey, da Team Quest, foi derrotado por Tom Watson em sua última luta, sua estreia no UFC. Dylan Andrews é neozelandês e participou do TUF 17. O peso-médio vem de derrota por nocaute técnico para Clint Hester.

Andrews começou acertando chute baixo. Alvey pouco fez. Ele soltou um cruzado, mas Andrews fintou e derrubou o americano. Alvey se levantou e foi derrubado de novo. Porém, Alvey caiu por cima, virou de frente e acertou uma série de golpes no rosto de Andrews, que foi nocauteado.

Guto Inocente perde no início da luta

Pelos pesos-meio-pesados, Anthony Perosh e Guto Inocente fizeram uma luta rápida. O brasileiro de 28 anos perdeu para Derrick Lewis por nocaute em sua estreia no UFC, no peso-pesado. Anthony Perosh é um veteraníssimo do MMA. Aos 42 anos de idade, o "Hipopótamo" segue em atividade após 14 vitórias e oito derrotas na carreira e lutou em casa. Ele vinham de revés por decisão unânime para Ryan Bader.

O dono da casa atacou o brasileiro desde o início. Inocente escapou de um kata-gatame, mas Perosh seguiu por cima, pressionando. Inocente tentou uma chave de calcanhar, mas Perosh voltou a fazer a montada. Inocente girou e cedeu as costas. O australiano golpeou a cabeça e Guto não conseguiu escapar, virou de costas, e o australiano encaixou um mata-leão. Inocente bateu em desistência, fim de luta.

Vagner Rocha ‘apaga’ e australiano leva a melhor

Na última luta do card preliminar do evento, os pesos-leves, Jake Matthews e Vagner Rocha subiram ao octógono. O brasileiro voltou ao UFC após quatro vitórias no evento Fight Time. O australiano Jake Matthews é natural de Melbourne e tem apenas 20 anos.

Rocha tomou o centro do octógono e tentou um chute baixo. Matthews jogou um jab. Nenhum dos dois conectou. Eles acertaram um jab ao mesmo tempo. O australiano estava tão à vontade que bateu palmas junto com a torcida. No segundo round, Matthews acertou um jab e passou no vazio com um gancho. Ele conectou uma sequência na linha de cintura do brasileiro. Um Superman Punch acertou e Rocha sentiu. Matthews levou para o solo e tentou a finalização no mata-leão. Rocha apagou.

“Hulk” vence na Austrália por nocaute técnico

O card principal começou com os pesos-pesados, Soa Palelei e Walt Harris. O americano perdeu duas lutas no UFC, foi ao Titan FC, venceu uma luta e já voltou ao Ultimate. Tem seis vitórias em dois minutos ou menos, no seu histórico. O australiano Soa Palelei, o "Hulk", tem 36 anos. Em sua última luta, viu uma série de 11 triunfos interrompida com um revés frente a Jared Rosholt.

Harris já começou tentando o chute na linha de cintura, mas passou no vazio. Ele não conectou um jab e direto, mas acertou um chute baixo. Palelei respondeu com um chute baixo por dentro e desequilibrou o americano. Palelei jogou um cruzado que pegou Harris, mas o americano seguiu em pé. Walt Harris esteve melhor no primeiro round, mas pareceu cansar no segundo round, quando lutou de boca aberta por boa parte do tempo. Palelei cresceu no combate, conseguiu a queda e jogou golpes seguidos no rival para conseguir o nocaute técnico.

Whitaker impressiona na trocação e vence Hester

Com os pesos-médios, Clint Hester e Robert Whitaker fizeram uma das mais belas lutas da noite. O americano Clint Hester tem 27 anos de idade e participou do TUF 17. O australiano Robert Whitaker tem 23 anos e foi campeão do TUF The Smashes. Vem de vitória sobre Mike Rhodes.

Whitaker começou pressionando e buscando quedar Hester, que aceitou e ficou com as costas no solo. Whitaker trabalhou na meia-guarda. Hester ameaçou buscar uma omoplata, mas desistiu e tentou pegar o braço. No segundo round, as joelhadas de Hester no corpo do adversário continuaram. Whitaker conectou uma joelhada e um direto. Ele acertou uma joelhada violenta no rosto de Hester, que caiu. Whitaker finalizou com golpes.

Iaquinta fatura o co-evento principal

Ross Pearson e Al Iaquinta era uma das lutas mais esperadas do card. Al Iaquinta é companheiro de treinos de Chris Weidman e tem 27 anos de idade. O vice-campeão do TUF 15 vem de um triunfo por nocaute técnico sobre Rodrigo Damm. Ross Pearson foi campeão do TUF 9 entre os pesos-leves e é um veterano do UFC. O britânico tem 30 anos.

No primeiro round Pearson tomou o centro do cage. Iaquinta tentou um chute rodado, mas um chute passou no vazio. Iaquinta baixou a guarda e tentou entrar nas pernas. Iaquinta conectou um upper, Pearson respondeu com um direto. Mas no segundo round, Pearson tentou um chute alto e levou um knockdown com um direto. Pearson se levantou e seguiu na luta, mas Iaquinta acertou mais um gancho e Pearson sentiu. O americano pressionou e Pearson foi ao chão.

