Anderson Silva volta a aparecer entre melhores do UFC após suspensão por doping

Ex-campeão peso médio do Ultimate Fighting Championship (UFC), Anderson Silva tem motivos para comemorar nesta semana. Com a suspensão por doping já cumprida, o atleta surgiu novamente na classificação da categoria onde já foi detentor do cinturão por sete anos. É bem verdade que esse não é um grande feito para um lutador consagrado como ele, mas voltar a figurar entre seus adversários na organização mostra que Silva faz parte dos planos dos organizadores para brigar pelo topo. Décimo colocado no ranking após a atualização, "Spider" volta ao octógono em 27 de fevereiro, na Arena O2 em Londres, pelo UFC Fight Night 84 contra o inglês Michael Bisping.

Vencedores do UFC on Fox 18 sobem na classificação

Na mesma divisão que Anderson, Rafael Natal elevou seu nome na empresa dos irmãos Fertitta. O atleta escalou até a 13ª posição, após nocautear o americano Kevin Casey no terceiro round, no último sábado pelo UFC on Fox 18.

Já entre os moscas, o voo foi de Wilson Reis. Anteriormente na 12° colocação, o mineiro agora ocupa o nono lugar graças a vitória por decisão unânime conquistada no sábado diante de Dustin Ortiz, que inclusive foi um dos ultrapassados pelo atleta, bem como Ali Baugatinov e Ray Borg.

Entre os estrangeiros, Ryan Bader desceu uma posição depois do nocaute sofrido diante de Anthony Johnson no fim de semana. "Darth" foi da quarta para a quinta colocação no ranking dos meio-pesados e Johnson se manteve em segundo. O confronto entre os dois foi a luta principal do UFC on Fox 18, em Newark, New Jersey.

Ben Rothwell pulou do sétimo para o quinto lugar entre os pesados, enquanto sua vítima da noite, Josh Barnett caiu de oitavo para nono. Ben definiu o combate com uma guilhotina ainda no segundo assalto,sendo a primeira finalização sofrida na carreira do "Warmaster". Com o triunfo, o atleta de Wisconsin deixou Júnior Cigano e Travis Browne para trás.

Pelo card preliminar, o belga Tarec Saffiedine faturou a luta contra Jake Ellenberger por decisão unânime na divisão dos meio-médios. Com isso, saltou da 11ª para a 10ª colocação, deixando Rick Story para trás.