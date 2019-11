Luta Amanda Nunes vs Ronda Rousey na UFC 207

CARD PRINCIPAL UFC 207, a partir de 1h30, horário de Brasília:

Peso-galo: Luta Amanda Nunes x Ronda Rousey hoje

Peso-galo: Dominick Cruz x Cody Garbrandt

Peso-galo: TJ Dillashaw x John Lineker

Peso-meio-médio: Dong Hyun Kim x Tarec Saffiedine

Peso-mosca: Louis Smolka x Ray Borg

CARD PRELIMINAR (a partir de 22h15, horário de Brasília):

Peso-meio-médio: Johny Hendricks x Neil Magny

Peso-meio-médio: Mike Pyle x Alex Garcia

Peso-médio: Antônio Cara de Sapato x Marvin Vettori

Peso-meio-médio: Brandon Thatch x Niko Price

Peso-meio-médio: Alex Cowboy x Tim Means

A casa do evento desta sexta-feira (30) será a T-Mobile Arena, que é o local da Vegas Golden Knights, time que estreará na liga nacional de hóquei dos Estados Unidos no ano que vem. O UFC também deverá levar todos os seus eventos para o local quando forem realizados no estado de Nevada.

No card preliminar, Antônio Carlos “Cara de Sapato” encara o italiano Marvin Vettori. Cara de Sapato vem de vitória sobre Leonardo Leleco, no UFC Fight Night Hidalgo, enquanto Vettori vem de vitória sobre Alberto Uda, no UFC 202. Ainda em destaque no card preliminar, Alex “Cowboy” Oliveira mede forças com o americano Tim Means. Ambos vêm de duas vitórias seguidas.

O ex-campeão TJ Dillashaw, após bater Raphael Assumpção no UFC 200, vai encarar outro brasileiro: John Lineker. Desde que subiu para os galos, foram três lutas e três vitórias. O vencedor deverá enfrentar o campeão na próxima oportunidade.

A luta principal do UFC 207 terá o retorno de uma das maiores estrelas do plantel, Ronda Rousey. Pouco mais de um ano após ser nocauteada por Holly Holm, no UFC 193, Rousey terá pela frente a campeã Amanda Nunes. A brasileira fará sua primeira defesa de cinturão, após tê-lo conquistado diante de Miesha Tate, no UFC 200.

Dominick Cruz, atual campeão dos galos, defenderá o cinturão pela segunda vez. Ainda neste ano, tirou o título de TJ Dillashaw e o defendeu contra Urijah Faber.

As lutas principais do evento, que começa às 22h15 (de Brasília), fica para duas disputas de cinturão nas duas divisões de peso-galo da organização - Amanda Nunes contra Ronda Rousey e Dominick Cruz contra Cody Garbrandt.

Boa noite, leitor da VAVEL Brasil. Estaremos em mais um LIVE do UFC, agora com o UFC 207: Amanda Nunes - Ronda Rousey , que será realizado na T-Mobile Arena, em Las Vegas.