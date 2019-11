Resultados dos combates na Wrestlemania 33

Obrigado, amigo leitor da VAVEL Brasil. Foram horas de espetáculo com um final emocionante. Siga o nosso twitter e acompanhe as novidades pelo facebook. Até a próxima.

Resultados da noite: Neville segue como campeão Cruiserweight. Mojo Rawley venceu o André the Giant Memorial Battle Royal. Dean Ambrose ainda é Intercontinental Champion. AJ Styles venceu Shane. Kevin Owens é o novo campeão dos EUA. Bayley reteve o título feminino do RAW. The Hardy Boyz (!!!) nova dupla campeã do RAW. John Cena pediu Nikki Bella em casamento após vencerem Maryse e Miz. Seth Rollins venceu HHH. Randy Orton novo campeão da WWE. Brock Lesnar venceu Goldberg em menos de cinco minutos. Naomi é bicampeã do SmackDown. Roman Reigns aposentou Undertaker.

Vídeo: John Cena pede Nikkie Bella em casamento.

Vídeo: Matt e Jeff Hardy retornam após longos anos e conquistam o título de duplas do RAW.

Mark William Calaway, senhoras e senhores! O badalar de um sino nunca será mais o mesmo.

Em um gesto simbólico, Undertaker tira a luvas e as deixa no centro do ringue. Desta vez não tem volta. Universo WWE emocionado em Orlando.

Valeu, Undertaker. Obrigado por tudo, lenda suprema da WWE.

Após o quarto spear, ele conseguiu a grande vitória. O main event da Wrestlemania é de Roman Reigns. O Big Dog consolida seu nome na lista dos grandes astros da companhia e prova que ninguém é invencível.

Undertaker é aplaudido pelo Universo WWE: "Obrigado, Taker."

O Universo WWE imaginava Undertaker encerrando sua carreira sem derrotas na Wrestlemania. Agora ele tem dois resultados negativos. Primeiro para Brock Lesnar, desta vez para Roman Reigns.

Roman Reigns: 4-1 na Wrestlemania. Taker: 23-2.

OUTRO SPEAR!!! É AGORA!!! ACABOU!!! Roman Reigns vence Undertaker!!! Ótima exibição do samoano, a maior vitória de sua carreira.

Undertaker tenta se levantar, mas não consegue. Roman tem que aproveitar o momento. É como time pequeno tendo a chance de matar o jogo contra um gigante.

Superman punch por Roman. Ele domina a luta.

O Universo WWE vai a loucura com a garra, a força do debilitado Undertaker. O Deadman dá tudo de si.

MAIS UM SPEAR. SE SALVA NOVAMENTE UNDERTAKER. INCRÍVEL.

ROMAN COM UM NOVO SPEAR. CONTAGEM: 1, 2... Uh!! Undertaker se salva.

Público demonstra sua torcida por Undertaker.

Agora é Roman quem ataca com a cadeira.

Roman aplicou um spear e no momento que faria a contagem, Taker criou forças e encaixou uma submissão muito forte. Porém, não foi muito efetivo nesta tentativa.

SPEAR DE ROMAN!! É AGORA. Opa, Hell's Gate de Taker.

Agora é Roman que tenta a contagem, mas Taker descola o ombro.

QUASE!!! Tombstone Piledriver de Undertaker, mas Roman Reigns se salvou no último suspiro. Por pouco. Muito pouco.

Quando Roman tentava o terceiro superman punch, Undertaker escapou e aplicou um Chokeslam. Contagem até dois.

Superman punch de Roman!!!

Undertaker acerta uma cadeirada na espinha de Reigns. Depois, outro forte golpe no meio da coluna. Big Dog em apuros.

Cadeira na jogada!

Undertaker aplica um Last Ride, mas Roman escapa no segundo toque do árbitro. Golpe do fenômeno foi fraco.

SPEARRRRRR!!!! ROMAN PEGOU UNDERTAKER COM UM BAITA SPEAR E QUEBROU A MESA DOS MEXICANOS!!!! Sensacional. O estrago está feito.

WOOOW!! Undertaker esmaga Roman Reigns com um Chokeslam na mesa dos apresentadores.

Undertaker acerta um leg drop e tenta a contagem, mas Roman escapa fácil. Pouco depois, o samoano tentou chutar Taker, mas o fenômeno reverteu com um soco na cara.

Os dois trabalham fora do ringue. Escada de metal já sofreu com isso. Roman joga Undertaker contra o poste de sustentação e depois acerta uma voadora em seu rosto.

Nove anos atrás, neste mesmo estádio, Undertaker derrotou Edge. Será que Roman sobreviverá? O combate começou.

Considerado um dos maiores de todos os tempos, Undertaker vem para o ringue do maior evento do mundo do entretenimento esportivo.

THE PHENOM!!! THE UNDERTAKER IS HERE!!!!

Quando os sinos do além tocam... é sinal que ele está chegando...

A luta é No Holds Barred, ou seja, sem desqualificação. Pode usar tudo: mesa, cadeira, golpe baixo, escada, jogar na mesa dos apresentadores, chamar o irmão Kane para ajudar, o primo The Rock. A única maneira de vencer é por pin ou submissão dentro do ringue.

Retrospecto dos atletas na Wrestlemania

Roman Reigns: 3-1

The Undertaker: 23-1



Quem terminará a noite com a segunda derrota no evento?

JIM ROSS!!! Jim Ross vai narrar o combate!!! FANTÁSTICO!!!

A maior criação de Vince McMahon enfrentará o escolhido. Roman Reigns será o "cara" da empresa pelos próximos anos. O grande objetivo do chefão da WWE é tornar o samoano a estrela principal. Aos poucos o powerhouse vai conquistando o seu espaço, sendo um dos favoritos do público convencional. Entretanto, os fãs especializados, os insiders em wrestling, costumam detestar Roman.

Vamos ao Main Event! The DeadMan vs. The Big Dog.

Público presente no Camping World Stadium: 75,245.

Mas antes, os membros do New Day aparecem mais uma vez. Agora para anunciar o público.

Vamos ao combate principal da noite. O MAIN EVENT!!! Agora teremos The Undertaker vs. Roman Reigns.

Talvez o combate mais fraco da noite. Infelizmente apenas Becky Lynch está no nível das principais do RAW. SmackDown precisará reforçar seu time feminino no Draft 2017. Merecido título para Naomi, uma das que mais trabalharam nos últimos anos.

ACABOU!! Naomi é bicampeã feminina do SmackDown Live em sua cidade natal. Ela aplicou uma submissão em Alexa, que não resistiu.

Natalya tentou um sharpshooter duplo. Péssima ideia. Ficou muito ruim. Mickie James aplicou um baita DDT em Becky, esse saiu correto.

HAHAHA James Ellsworth sofre um suplex da Becky Lynch após invadir o ringue para ajudar Carmella.

Bom DDT da Alexa Bliss na Natalya. Mas o combate segue sem muitas emoções.

Essa rampa da Wrestlemania é muito grande. Sério.

Luta feminina pelo título do SmackDown: Alexa Bliss (c) vs. Mickie James vs. Natalya vs. Becky Lynch vs. Carmella vs. Naomi.

Brock encerrou o combate com um F-5.

A besta encarnada está de volta. Brock Lesnar é campeão universal da WWE pela primeira vez em sua premiada carreira. Parabéns, conquistador! FORAM DEZ GERMAN SUPLEX!!

F-5 de Brock Lesnar!!! Contagem... 1, 2, 3. ACABOU.

Contagem da Suplex City: 10. DEVASTADOR!!

WOW! Goldberg foi para um Spear, mas Brock pulou.

Jackhammer de Goldberg... KICKOUT!!!! AHHHHHH LESNAR VIVE!!!

OUTRO SPEAR DE BILL GOLDBERG!

DEVASTADOR GOLDBERG. A luta já está durando mais que o imaginado.

A luta começou com tudo. Spear na barricada!!! Lesnar está caído do lado de fora. Extremo, brutal!!!

SPEAR!!! GOLDBERG!!!

Contagem da Suplex City: 3

Paul Heyman interrompe JoJo e toma o microfone da apresentadora. Ele vai anunciar seu cliente Brock Lesnar.

Goldberg e sua clássica entrada.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLDBERG

Here Comes The Pain! Brock Lesnar ao lado de Paul Heyman entram na area. Será que o conquistador humilhará Goldberg na frente de sua família e do mundo?

Vamos para a WWE Universal Championship Match: Goldberg (c) vs. Brock Lesnar. Expectativa de uma luta rápida. É o título exclusivo do RAW.

Temos um novo campeão da WWE! Agora Orton é 13 vezes WWE Champion.

RKO DO NADA!!! Randy Orton é campeão!!!

Agora temos imagens de baratas no ringue. Desta vez até o árbitro se assustou.

Bray reverteu e aplicou um Sister Abigail. Randy escapa na segunda contagem. O campeão pensa no que vai fazer a seguir.

DDT da segunda corda. Wyatt está em apuros. Só dá Randy.

RKO NO LADO DE FORA!!! Rosto de Wyatt explode no chão.

Mais vermes no meio do ringue. Bray Wyatt brinca com o psicológico do adversário. Combate por enquanto segue em marcha lenta, muito físico.

Bray Wyatt criou uma projeção de vermes no centro do ringue e atrapalhou Randy Orton. O devorador de mundos gosta de ilusões.

WOW! Vermes no meio do ringue...

Começou! O combate é válido pelo WWE Championship, título exclusivo do SmackDown Live. É o encontro entre os vencedores do Royal Rumble Match e Elimination Chamber Match.

Randy Orton busca seu 13º título máximo na WWE.

I hear voices in my head, they council me, they understand. RANDY ORTON!

O campeão Bray Wyatt, líder do culto, é o primeiro a entrar no ringue. Sister Abigail sempre abençoando o patriarca da família.

Agora: WWE Championship Match entre Bray Wyatt (c) vs. Randy Orton.

Flo Rida e LunchMoney Lewis na área!

Pitbull e Stephen Marley fazem uma performance na Wrestlemania. Options é o nome da música.

Seth consegue a vitória com a desatenção de HHH ao ver sua esposa caindo em cima da mesa que estava fora do ringue.

PEDRIGREE DE ROLLINS!!! Vitória de Seth Rollins.

OMG!!!! Rollins acerta um superkick em Triple H que esbarra em sua esposa, Stephanie cai em cima da mesa.

Os dois tentam Pedrigrees, mas não conseguem encaixar. Ambos usam esse golpe.

Belo Phoenix Splash de Seth Rollins, quase nunca usa esse golpe na WWE. Triple H ainda está vivo no combate.

PHOENIX SPLASH DE ROLLINS!!! Agora vai... HHH se salva no três.

Uma placa escrita "Crossfit Jesus" aparece na torcida. Referência a Rollins, que agora aplica um back drop em Triple H.

Stephanie atrapalha Rollins, que acaba ficando em apuros. HHH aplica um forte Pedigree, mas o arquiteto se salva no último segundo.

Os dois trocam golpes. Destaque para um Avada Kedavra de Rollins. Marreta segue quieta no canto do ringue.

OPA! UMA MARRETA.

Cadeirada de HHH no joelho de Rollins. Para completar, uma chave invertida em seu ex-pupilo.

Superplex e Falcon Arrow sensacionais por Seth Rollins. Triple H se salva de forma inacreditável.

Triple H prende a perna machucada de Rollins em uma cadeira e pisa nela, fazendo-a fechar no joelho do adversário.

FROG SPLASH nas costas de Triple H. Rollins tenta a contagem, mas não consegue ir até o três. HHH bate uma cadeira no joelho de Seth e aplica um Spine Buster.

Rollins agora trabalha do lado de fora do ringue. Ele acerta a cabeça de HHH duas vezes nos postes de sustentação. Nesta luta, vale tudo.

Combate por enquanto tem domínio de HHH. Rollins não tem força na perna direita, mesmo assim aplicou um turnbuckle powerbomb.

Triple H acerta uma grande joelhada no joelho machucado de Rollins. Lesão vai se agravando aos poucos. Luta segue em ritmo lento.

Combate começa com muitas paradas, adversários se estudam. Rollins leva HHH para a mesa dos apresentadores e sofre um grande DDT. Devastador!

Se Triple H é o Rei dos Reis, Rollins é o Caçador de Reis. Seth enfrentou problemas no joelho nas últimas semanas. Em 2015 ele se machucou seriamente. Mês passado ele agravou isso após embate com Samoa Joe.

Seth Rollins fazendo cosplay de soldado medieval com uma tocha na mão. Cuidado com o fogo!!

Triple H e sua esposa Stephanie McMahon entram na arena escoltados por policiais em motos. O grande campeão também está motorizado ao som de Motorhead.

TIME TO PLAY THE GAME!!!! HAHAHAHA

O líder do Shield diante do chefão da DX e Evolution.

Vamos agora com Seth Rollins vs. Triple H. O arquiteto vs. O Rei dos Reis.

O exato momento em que Cena se ajoelhou.

John Cena se ajoelha no meio do ring e pede Nikki Bella em casamento. Momento de amor no Wrestlemania.

Attitude Adjustment e Rack Attack. Contagem dupla! John Cena e Nikki Bella vencem.

Knuckle Shuffle duplo!

Agora sim! Nikki entra e acerta um spear em Maryse. Depois, ela aplica um pulo entre as cordas em cima de Miz.

Miz imita os chutes de Daniel Bryan, cunhado de Nikki.

DDT SENSACIONAL DE MIZ PARA CIMA DE JOHN CENA!!!

Por enquanto, só Miz e Cena dentro do ringue. Mike leva a vantagem em cima de John neste início.

Luta de duplas mistas: a superestrela só poderá lutar contra outra superestrela. Ou seja, dentro do ringue, regularmente, John Cena x Miz e Nikki x Maryse levando em conta a mudança na dupla, que ocorre com um toque entre eles no corner.

John Cena abraça sua mãe que está na primeira fila do evento. Esta poderá ser sua última luta antes de tirar um logo período de férias. Nikki Bella deverá se afastar também. Ela teve uma séria lesão no pescoço meses atrás.

JOHN CENA!!!

Temos três brasileiros no setor de desenvolvimento da WWE: Cezar Bononi, Adrian Jaoude e Tay Melo.

Marco Alfaro e Roberto Figueroa estão na transmissão em português direto de Orlando.

AWESOME!!!

Jerry "The King" Lawler comentarista convidado para este combate.

Luta de duplas mistas: John Cena & Nikkie Bella vs. The Miz & Maryse. A canadense não luta há muito tempo, vamos ficar de olho.

DELETE, DELETE, DELETE, DELETE, DELETE, DELETE, DELETE!!!! Sensacional o retorno de Matt e Jeff Hardy. O Camping World Stadium explodiu de alegria. Combate: alguns bons spots, mas pareceu algo improvisado essa entrada de mais uma dupla. Em certos momentos, os oito pareciam perdidos.

NEW CHAMPS!!!! The Hardy Boyz são campeões!!!! WOOOOOW!!!!!

WOW! Twist of Fate de Matt Hardy em Anderson de cima da escada. Swanton Bomb em Cesaro por Jeff!!!

Magic Killer do Club em cima de Cesaro. Matt aplicou um Twist of Fate em Luke Gallows.

Brogue Kick de Sheamus em Jeff Hardy. Galera salvou Brother Nero da queda. Irlandês está bem no combate.

Cesaro aplicou um 619. Suíço trabalha bem com seu companheiro Sheamus.

Você está lendo errado!! Matt Hardy e Jeff Hardy na disputa pelo título de duplas do RAW. Gallows e Anderson tentam atacar Brother Nero com a escada.

DELETE, DELETE, DELETE!!!

The New Day anunciaram uma Fatal 4-Way. Todos imaginavam que eles se colocariam na luta. Mas NÃO! Matt Hardy e Jeff Hardy estão na disputa!!!

AHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!

The Hardy Boyz estão aqui!!!!!

The New Day!? Ué?

Seria pedir muito uma interferência de AJ Styles ou Finn Bálor? É, eu sei que sim. Impossível.

The Club na área!!! Too Sweet.

A regra é simples: algum membro da dupla tem que arrancar os cinturões lá de cima. As escadas também podem ser usadas para machucar o oponente, é claro.

Agora vamos para a luta de escadas! Luke Gallows & Karl Anderson (c) vs. Enzo Amore & Big Cass vs. Cesaro & Sheamus pelo título de duplas dp RAW.

Camping World Stadium está maravilhoso com a decoração da Wrestlemania 33. Sensacional.

Grande festa para o anuncio de Kurt Angle, medalhista de ouro em Atlanta 1996 na luta greco-romana. Eric LeGrand recebeu o Warrior Award.

A cerimônia do Hall da Fama homenageou: Kurt Angle, Ricky Morton & Robert Gibson, Teddy Long, Dallas Page, Beth Phoenix e Rick Rude. Parabéns aos membros da classe de 2017.

BAYLEY VENCE!!!! A campeã mantém o título contra outras três adversárias. Mesmo com uma lesão na perna, a jovem acertou uma cotovelada da terceira corda e fez a contagem em Charlotte.

TOP ROPE ELBOW DROP de Bayley!!!

Charlotte aplica um Figure-Eight Leglock, mas não consegue manter por muito tempo.

Agora temos apenas Charlotte vs. Bayley. Flair tenta um Moonsault, mas não encontra ninguém e cai no chão.

Charlotte reverte o pin e joga Sasha no turnbuckle. Flair faz a contagem e Banks está eliminada.

Sasha aplica um belo diving double knee drop em Charlotte, mas não consegue dar sequencia.

CORKSCREW MOONSAULT DE CHARLOTTE NAS ADVERSÁRIAS.

WOW! Sasha dá um mortal para fora do ringue e derruba Bayley.

Triple Powerbomb! Sasha, Charlotte e Bayley detonam Nia Jax e as três ficam em cima da adversária. Nia está eliminada.

Após acertar um big boot em Nia, Charlotte tentou o pin, mas não conseguiu completar a contagem.

Combate valendo. Nia Jax dominante como sempre. Charlotte Flair tenta combater a gigante, mas sem sucesso.

Charlotte tentará mais um título na mesma arena em que sei pai se aposentou dos ringues. Ric Flair foi homenageado ontem com uma estátua de bronze que ficará na sede da WWE.

Entrada estilosa de Sasha Banks.

Charlotte é a favorita, mas poderemos ter um Heel Turn da Sasha Banks em cima da Bayley. Vamos para o combate!

RAW Women’s Championship Fatal 4-Way Elimination Match: Bayley (c) vs. Charlotte Flair vs. Sasha Banks vs. Nia Jax. AGORA!

1, 2 e 3! Kevin Owens é o novo campeão dos Estados Unidos.

POWERBOMB na quina do ringue!!!

CODEBRAKER!!!! MEU DEUS, OWENS ENCOSTOU O DEDO INDICADOR NA CORDA!!!! Quase Jericho reteve.

POP-UP POWERBOMB!! Mas Jericho se salva na segunda contagem.

Jericho quebra as costas de KO com o verdadeiro Walls of Jericho. Mas Kevins consegue tocar a última corda, rope break!

Chris aplicou um Lionsault e depois recebeu um Go Home Driver de Owens. Agora KO encaixou um Walls of Jericho em seu adversário, que utiliza esse golpe.

Jericho foi para um Lionsault, mas os joelhos de Owens bloquearam o golpe. Kevin tentou um salto do corner, mas também foi bloqueado pelo adversário.

Jericho acertou uma bela hurricanrana, mas não foi muito efetiva. Owens segue dominando o combate.

Owens sempre trolla os fãs com um package lift spun into a sidewalk slam. Um dia ele aplica o Package Piledriver, mas não será hoje.

Chris Jericho acerta um dropkick no rosto de Kevin. Luta segue fora. Owens tentou um powerbomb na quina do ringue, mas nada feito. Jericho reverte o golpe.

Universo WWE começa a gritar "estúpido idiota", termo muito utilizado por Jericho para xingar seus adversários. Owens aplica dois CanonBalls em Y2J.

Terceira corda está trabalhando muito hoje. Jericho foi lá e pulou em cima de Owens, que estava fora do ringue.

Tem uma lista gigante na entrada. Além disso, houve a contagem do milênio na entrada do Y2J.

O futuro membro do Hall da Fama é muito aplaudido pelo Universo WWE. Essa luta promete muita ação e provocação de ambas as partes.

Break The Walls! O atual campeão norte-americano entra no ringue. Vamos para o embate de ex-amigos. Certamente Owens está na Lista do Jericho.

United States Championship Match agora! KOMania 2. Kevin Owens vs. Chris Jericho (c).

Destaque para o Backflip Shooting Star Press sem sucesso de Shane, que aguentou firme todo o combate e lutou muito bem.

Agora sim! Phenomenal Forearm aplicado com sucesso: 1, 2 e 3. Fim de papo. Vitória de AJ Styles em um grande combate.

SHANE MANDOU UM SALTO SENSACIONAL, mas Styles também conseguiu sair. Gerente Geral caiu no chão com tudo.

Styles tentou um Phenomenal Forearm, mas Shane reverteu em um DDY sensacional!!

SHANE PULOU DA TERCEIRA CORDA EM CIMA DA MESA E NÃO TINHA NINGUÉM LÁ! Styles saiu no momento certo e seu oponente não achou ninguém em casa.

COAST TO COAST aplicado com sucesso!!! Shane vai para o pin e... AJ Styles se salva no último suspiro.

Agora é a vez de McMahon preparar o seu tradicional golpe.

AJ Styles tentou um Coast to Coast, mas Shane agiu rápido e mandou a lata de alumínio no meio do adversário.

Styles coloca uma lata de alumínio dentro do ringue. Coast to Coast?

Acertaram o árbitro. AJ aplica um Pelé Kick em McMahon.

O braço esquerdo de Shane não estava bem colocado para o Styles Clash, sorte que não quebrou o membro. Styles brecou o golpe, facilitando para o adversário.

OHHH!!! AJ aplicou um Styles Clash, mas Shane conseguiu descolar o ombro na segunda contagem. Por pouco não temos um vencedor.

AJ Styles tentou um 450º Splash, mas caiu errado e Shane manda um triângulo. AJ está em apuros.

As finalizações não foram efetivas. Adversários voltam a ficar de pé. Destaque para um Ushigoroshi aplicado por AJ antes da chave.

AJ Styles aplica um Calf Crusher em Shane, que escapa e consegue fazer um mata-leão. Agora Shane vai no armbar.

Shane estava fora do ringue e Styles deu um "carrinho", acertando o oponente. McMahon foi parar na mesa dos apresentadores.

Combate muito parado até então, astros cadenciam os golpes e alternam os momentos. Shane agora coloca AJ no canto do ringue e desfere golpes.

AJ Styles domina a luta até aqui. Desdenha de seu oponente que sente um pouco o desgaste neste início de combate.

Torcida já começa a cantar: "AJ Styles, AJ Styles..."

The Face That Runs The Place tem o apoio da torcida. Ele é velho conhecido do público. Fenomenal é o favorito para o combate.

No, they don’t want none; No, they don’t want none; They looking scared no they don’t really want none. O fenomenal AJ Styles está entrando.

Here Comes The Money. Shane McMahon no ringue! Luta simples, sem estipulação extra. Filho do chefão da WWE entra com sua tradicional camisa de Baseball.

Styles estaria no evento principal da Wrestlemania, mas Shane o tirou a oportunidade ao colocar o fenomenal contra Randy Orton frente a frente em combate onde o vencedor enfrentaria Bray Wyatt. AJ perdeu e se revoltou contra o Gerente Geral.

Agora vamos com Shane McMahon vs. AJ Styles. Luta entre o Gerente Geral do SmackDown Live e o multicampeão fenomenal.

Público em Orlando muito interativo com o trio. Eles falam e a galera responde. Puro entretenimento.

Agora sim! Após linda promo do evento, The New Day entra em cena. Vamos com Xavier Woods, Kofi Kingston e Big E.

America the Beautiful cantado neste momento por Tinashe. Jatos voam por cima do estádio. Momento patriótico na Wrestlemania.

Previsão de chuva para esta noite em Orlando. Equipe técnica começa a cobrir os equipamentos da produção. Por enquanto, 27ºC e céu parcialmente nublado.

Público marca presença no Camping World Stadium. Daqui a pouco teremos o card principal da Wrestlemania 33.

Dean Ambrose segue como campeão intercontinental em uma luta que poderia ter sido melhor e mais empolgante. Resultado previsível. Ambos se detonaram por semanas, a luta sem estipulação alguma prejudicou um pouco.

Dean Ambrose consegue um Dirty Deeds do nada e vence Baron Corbin. O maluco segue como campeão intercontinental.

Baron tenta mais uma contagem após um slam. Nada feito, Ambrose se salva. E não, a luta não virou. Corbin segue melhor.

Ambrose aplicou um ótimo lariat. Parece que a luta virou.

Baron Corbin acertou um Deep Six em Ambrose, mas o lunático se salvou da contagem. Boa chance para o lobo.

Baron tentou acertar Ambrose, mas foi direto nas escadas de metal. Ambrose aproveita-se e pula da terceira corda para fora do ringue, derrubando o lobo solitário.

Ambrose e Corbin usam muito os recursos do ringue, como o poste de sustentação, corner e as barricadas do lado de fora.

Vale lembrar que dias atrás Dean Ambrose foi amassado por uma empilhadeira. Tudo isso apimentou ainda mais a rivalidade entre eles. Ambos não demonstram ter piedade em seus golpes.

O MALUUUUUUUUUUCO Dean Ambrose está no ringue. Vamos ao combate, que promete ser duro, intenso e violento.

Lobo solitário Baron Corbin entrando no ringue. O desafiante quer conquistar seu primeiro cinturão na WWE.

Vamos para mais uma disputa por título. Intercontinental Championship Match: Dean Ambrose (c) vs. Baron Corbin.

Analistas seguem comentando a luta entre Brock Lesnar e Goldberg. Na mesa estão: Renee Young, Booker T, Jerry Lawler e Shaw Michaels.

Rob Gronkowski foi uma das grandes atrações nesta batalha real. Com a ajuda de seu amigo, Mojo venceu e entrou no seleto grupo de ganhadores, ao lado de Cesaro, Big Show e Baron Corbin.

Mojo Rawley venceu!!! Mojo Rawley é o vencedor do Andre The Giant Memorial Battle Royal 2017!! O amigo do Gronk ganhou. Ele eliminou Jinder Mahal por último.

Killian Dain eliminado por Mojo. Restam dois.

Gronkowski está no ringue! Vamos ver o que ele vai aprontar. Aplicou um bloqueio de ombro em Jinder.

Rob Gronkowski tenta entrar no ringue.

Rob Gronkowski é provocado por Jinder Mahal.

Jinder Mahal colocou Mojo para fora pela segunda corda. Não houve eliminação. Os dois trocam socos no lado de fora.

Sami Zayn eliminou Titus O'Neal. Titus eliminado por Killian Dain.

Mojo eliminou Ziggler na força bruta. Harper também está fora.

Ziggler acerta um superkick e elimina Tian Bing. Sami elimina Primo.

Chinês Tian Bing ganha destaque ao eliminar Tyler Breeze e Fandango.

Jason Jordan e Chad Gable começam a limpar a casa. Porém, os dois são eliminados logo em seguida.

Rhyno eliminado por Dolph Ziggler.

Braun Strowman também eliminado. Todos os outros lutadores se juntaram e colocaram os dois gigantes para fora.

Big Show eliminado!!!!

Braun Strowman e Big Show discutem no meio do ringue. Sami Zayn chega para acabar com a conversa.

Começou! Todos os superastros dentro do ringue. São eliminados aqueles que saírem por cima da terceira corda e tocarem o solo. Kalisto fora.

Braun Strowman e Big Show com entradas de destaque. São os favoritos.

Vamos agora a batalha real Andre The Giant Memorial Battle Royal.

Ótimo combate abrindo a Wrestlemania 33. Grande resultado para Neville, que segue como King of Cruiserweight. Austin Aries vendeu caro a derrota.

Após acertar o olho de Aries, Neville aplicou um Red Arrow perfeito e manteve as costas do adversário na lona por três segundos. O inglês segue campeão da categoria Cruiserweight.

Austin Aries aplicou uma hurricanrana do topo da terceira corda, depois mandou um 450° splash. Na tentativa do pin, Neville se salvou. Depois, Aries fechou um Last Chancery, sem efetividade.

Neville aplicou um german suplex em Aries, que bateu a cabeça no solo. Luta segue equilibrada, com muita força e agilidade. Neville havia tentado um Red Arrow, mas Austin saiu do caminho.

Austin salta do topo da terceira corda e acerta em cheio a cabeça de Neville, que estava fora do ringue.

A rampa da Wrestlemania tem 73 metros de comprimento. O sol ainda está reinando na Flórida. Neville e Aries fazem uma luta movimentada.

Começamos o evento com a luta pelo Cruiserweight Championship entre o campeão Neville e Austin Aries. Começou a Wrestlemania!

Olá, amigo leitor da VAVEL Brasil. Acompanhe conosco a Wrestlemania 33 ao vivo, direto de Orlando, na Flórida. O Camping World Stadium, antigo Citrus Bowl, será palco do maior evento do wrestling do planeta.

A primeira WrestleMania aconteceu em 31 de Março de 1985 no Madison Square Garden e desde então tivemos 32 edições realizadas pela WWE.

Confira o pré-show da Wrestlemania 33

Serão seis horas de duração com o melhor do entretenimento esportivo, com disputas de cinturões e encerramento de rivalidades que duraram meses. Teremos combates entre superestrelas do RAW e SmackDown Live.

O New Day, composto por Big E, Xavier Woods e Kofi Kingston, serão os anfitriões do evento. O grupo já conquistou duas vezes o título de duplas da WWE.

WWE Championship Match: Bray Wyatt (c) vs. Randy Orton

O patriarca da família Wyatt enfrentará um de seus rebelados. Randy Orton venceu a Royal Rumble Match e ganhou o direito de enfrentar o campeão da WWE, John Cena até então, na Wrestlemania. Porém, Bray levou a melhor diante de cinco outros adversários no Elimination Chamber e conquistou o título. Randy prometeu obediência a seu mestre e abriu mão da disputa. Porém, semanas depois, traiu seu companheiro como uma víbora e os dois estão no maior evento de luta livre para acertar as contas. Orton tenta seu 13º título mundial.

Universal Championship Match: Goldberg (c) vs. Brock Lesnar

No WrestleMania XX em 2004, Goldberg derrotou Brock Lesnar na última luta dos dois pela companhia até então. Lesnar voltaria a WWE em 2012, seguindo sua carreira de sucesso. Enquanto que Goldberg retornou apenas meses atrás. Nesta nova rivalidade, Golberg venceu Brock em 26 segundos no Survivor Series. Além disso, Goldberg eliminou Lesnar rapidamente na Royal Rumble match. Heyman e Lesnar então desafiaram Bill para um último confronto na WM, que foi aceito. Mas pouco tempo depois, Goldberg venceu Kevin Owens e conquistou o Universal Championship. Assim, a luta entre a besta encarnada e o devastador será válida pelo título.

The Undertaker vs. Roman Reigns

Assim como o Papai Noel, Undertaker também tem data certa para aparecer. Mas enquanto um chega no Natal, o outro sempre pinta na Wrestlemania. Desta vez, o Fenômeno encara Roman Reigns no maior palco do mundo. É a chance do homem morto enterrar mais um talento da WWE, assim como é a oportunidade para o samoano se consolidar como um dos principais superastros da empresa e superar as críticas.

Restante do card

Non-Sanctioned Match: Seth Rollins vs. Triple H

Shane McMahon vs. AJ Styles

RAW Women’s Championship Fatal 4-Way Elimination Match: Bayley (c) vs. Charlotte Flair vs. Sasha Banks vs. Nia Jax

United States Championship Match: Chris Jericho (c) vs. Kevin Owens

Mixed Tag Team Match: John Cena & Nikkie Bella vs. The Miz & Maryse

Intercontinental Championship Match: Dean Ambrose (c) vs. Baron Corbin

RAW Tag Team Championship Triple Threat Ladder Match: Luke Gallows & Karl Anderson (c) vs. Enzo Amore & Big Cass vs. Cesaro & Sheamus

SmackDown Women’s Championship Match: Alexa Bliss (c) vs. Mickie James vs. Natalya vs. Becky Lynch vs. Carmella vs. Naomi

Cruiserweight Championship Match: Neville (c) vs. Austin Aries

2017 Andre The Giant Memorial Battle Royal, com: Sami Zayn, Braun Strowman, Goldust, R-Truth, Curtis Axel, Dolph Ziggler, Jey Uso, Jimmy Uso, Chad Gable, Jason Jordan, Primo, Epico, Bo Dallas, Jinder Mahal, Rhyno, Heath Slater, Apollo Crews, Mojo Rawley, Big Show, Curt Hawkins, Tyler Breeze, Fandango, Tian Bing, Mark Henry.