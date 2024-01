Santa Cruz perde para Altos nos pênaltis e cai na pré-Copa do Nordeste

Com muitas faltas, pouca qualidade técnica e um gramado que não ajudava, esse foi o retrato de Altos e Santa Cruz pela pré-Copa do Nordeste, no Estádio Lindolfinho. Diante do cenário de vida ou morte para os times, a massa tricolor invadiu o Piauí, mostrando sua força e disposição para ser o 12º jogador coral. Por outro lado, a torcida do Jacaré não ficava para trás; foi chegando ao estádio e o clima tenso para o jogo estava instaurado.

Apesar da grande fé por parte dos torcedores, os minutos iniciais deixaram a desejar, com uma baixa qualidade de futebol, justificável por serem duas equipes remontadas e enfrentando um teste gigante à frente; apenas uma se classificaria.

O Santa Cruz protagonizou o melhor cenário, abrindo o placar com Thiaguinho, que, em um rebote, deixou a vantagem para o tricolor. Ainda na primeira etapa, Lucas Siqueira ampliou o marcador. O momento era de festa; a primeira etapa finalizava com vantagem para Pernambuco.

No entanto, em uma disputa como essa, muito se decide pela raça e fé até os últimos minutos. E assim aconteceu com o Altos. Após algumas substituições, tentou se recompor de todas as maneiras e, mesmo falhando, Leandro Amorim, lateral direito do jacaré, não desistiu e manteve viva a esperança.

O gol de empate surgiu em um lance quase inesperado, em uma bola parada próxima ao círculo central, a partir de um erro na saída de bola do goleiro André Luís. Aos 35 minutos, Mateus empatou tudo.

O futebol tende a punir, a postura do tricolor mudou com o placar, e o técnico Itamar Schülle fez substituições ofensivas, porém já era tarde. A influência do técnico é significativa, e nesse caso, a de Flávio Araújo, muito conhecido no futebol nordestino, teve um peso maior.

Pênaltis que duraram

As penalidades, que pareciam não ter fim, passaram por diversos dramas, onde nenhum time parecia desistir. A falha veio do Santa Cruz: na segunda etapa de pênaltis, o zagueiro Rafael Pereira chutou mal e o goleiro Careca defendeu. Bastou a atuação de Rhuan do Altos, que fez o que foi contratado para fazer, e com classe garantiu a classificação para o Altos.